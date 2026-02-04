Як отримати дозвіл на спецсигнали на авто

Використання проблискових маячків і спеціальних звукових сигналів на дорогах загального користування регламентоване локальним українським законодавством. Для оперативних і екстрених служб право на застосування спецсигналів надається виключно після отримання офіційного дозволу, пише ГСЦ МВС.

Який орган оформлює дозволи

Адміністративну послугу з оформлення дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв надають сервісні центри МВС. Саме ці підрозділи перевіряють відповідність транспортних засобів технічним стандартам і законність підстав для використання спецсигналів.

Як подати документи

Подати пакет документів можна особисто або через уповноваженого представника органу чи установи, якій належить транспортний засіб. Такий формат дозволяє оперативним службам централізовано оформлювати дозволи одразу на декілька автомобілів.

Строки розгляду та вартість

Строк розгляду документів становить до десяти робочих днів. Вартість адміністративної послуги складає 68 гривень без урахування податку на додану вартість та вартості бланка. У масштабах державних і комунальних структур ця сума є мінімальною, але сама процедура відіграє ключову роль у контролі за обігом спецсигналів.

Які документи необхідні

Для отримання дозволу на використання синіх проблискових маячків заявник повинен подати:

офіційну заяву органу державної влади, установи або підприємства, що використовує транспортний засіб;

копію реєстраційного документа на транспортний засіб, а у разі користування також копію тимчасового реєстраційного талона;

копію розпорядчого документа, який підтверджує використання автомобіля для виконання оперативних завдань;

акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ 3849:2024, засвідчений уповноваженою особою сервісного центру МВС;

платіжні документи, що підтверджують сплату вартості послуги.

У визначених законом випадках додатково вимагаються документи від центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерства охорони здоров’я, Національного банку України або Управління державної охорони.

Коли можуть відмовити

Сервісний центр МВС має право відмовити у видачі дозволу у двох основних випадках: якщо подано неповний пакет документів або якщо транспортний засіб не відповідає технічним вимогам, визначеним державним стандартом ДСТУ 3849:2024. Таким чином, формальна наявність службового статусу не гарантує автоматичного отримання дозволу.

Практика на регіональному рівні

Показовим є приклад Полтавської області, де державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС звернувся до сервісного центру МВС у місті Гадяч для оформлення дозволів. Після завершення процедури службові автомобілі отримали законне право використовувати спецсигнали під час виконання оперативних завдань.

Кому можна використовувати спецсигнали

Право використання проблискових маячків і спеціальних звукових сигналів передбачено для автомобілів швидкої допомоги, поліції, спецслужб, служби газу. Окрема категорія, якак часто викликає обурення у суспільстві, – інкасатори. Не всі розуміють навіщо автомобілі банків мають оснащуватись сипецсигналами і чому вони так часто ними зловживають.