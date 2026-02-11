Чи можна отримати "права" для керування "на автоматі" для вантажівки чи мотоцикла

Головний сервісний центр МВС роз’яснив порядок складання практичного іспиту на транспортних засобах з автоматичною коробкою передач. Іспит на «автоматі» доступний для всіх категорій та підкатегорій транспортних засобів без винятку.

Йдеться про такі категорії:

A, A1 — мотоцикли

B, B1 — легкові автомобілі

C, C1 — вантажні автомобілі

D, D1 — автобуси

BE, CE, DE та інші

Тип коробки передач не обмежує вибір категорії. Визначальним є транспортний засіб, на якому кандидат фактично складає практичний іспит.

Водночас існує організаційний нюанс. Не всі сервісні центри МВС мають у наявності транспортні засоби з автоматичною коробкою передач для окремих категорій. У таких випадках кандидат повинен забезпечити відповідний автомобіль самостійно — зазвичай через акредитований навчальний заклад. Перелік доступних транспортних засобів оприлюднений на сайті ГСЦ МВС у розділі «Посвідчення водія».

Ключове правове обмеження пов’язане з кодом «78», який вноситься до посвідчення водія у разі складання іспиту на автоматичній коробці передач. Така відмітка означає, що водій має право керувати транспортними засобами відповідної категорії виключно з автоматичною КПП.

При цьому кожна категорія у посвідченні є самостійною. Це означає, що:

одна категорія може бути відкрита без обмежень, якщо іспит складався на механічній коробці передач;

інша категорія може містити код «78», якщо практичний іспит складався на «автоматі».

Таким чином, обмеження застосовується не до всього посвідчення, а окремо до кожної категорії.

У разі якщо водій у майбутньому планує керувати транспортними засобами з механічною коробкою передач, обмеження можна зняти. Для цього необхідно пройти перепідготовку в обсязі 50% від 20-годинного практичного курсу та скласти практичний іспит на автомобілі з механічною КПП. Повторно складати теоретичний іспит не потрібно.

Практичний іспит дозволено складати:

на транспортному засобі сервісного центру МВС (за наявності);

на транспортному засобі акредитованого закладу, який відповідає встановленим вимогам та обладнаний елементами контролю.

Тип коробки передач обирає сам кандидат, виходячи з власних навичок та подальших планів експлуатації транспортних засобів.

Водіям варто стратегічно оцінювати свої потреби: складання іспиту на «автоматі» спрощує навчання, але юридично обмежує можливість керування транспортними засобами з механічною КПП.