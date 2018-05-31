На українських дорогах фактично відсутній ваговий контроль вантажного автотранспорту. Бездіяльність контролюючих органів наносить багатомільярдні збитки дорожній інфраструктурі України.

Прегружені вантажівки дуже швидко руйнують дороги, особливо влітку, коли температура повітря перевищує тридцять градусів. Розігріте дорожнє полотно “пливе”, коли по ньому проїжджають автомобілі, маса яких значно перевищує нормативні показники.

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Контролювати перегруз вантажного транспорту на українських дорогах повинна Укртрансбезпека, але зараз такий контроль майже відсутній. Відео зняте громадськими активістами це підтверджує.

Раніше голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк , окреслюючи пріоритетні напрямки розвитку на 2018 рік, зазначив, що цей рік повинен стати роком системного відновлення автошляхів. “Переконаний, що вибудувати ефективну систему убезпечення українських автошляхів від руйнування – справа честі як моя особисто, так і всього керівного складу Укртрансбезпеки”, - казав Михайло Ноняк.

Нажаль, як можна зрозуміти з відео, “справа честі” виявилась не такою вже і важливою. По крайній мірі в даний момент діяльність Державної служби України з безпеки на транспорті важко назвати ефективною.

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