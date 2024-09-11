Як перереєструвати автомобіль, зареєстрований у Німеччині

Значна кількість українців виїхала з України та отримала тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Зокрема, виїхали на власних автомобілях до Німеччини.

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Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту, після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки.

Німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів.

Оскільки українці на власних транспортних засобах можуть тимчасово приїжджати в Україну, або ж повернутись для постійного проживання, українська митна служба розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон.

Своєю чергою Головний сервісний центр МВС інформує про особливості перереєстрації транспортних засобів після їх повернення в Україну.

Власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв’язку з виїздом за кордон, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

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Після повернення транспортного засобу в Україну його власники або їх уповноважені представники для отримання нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків мають звернутись із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити платежі за перереєстрацію, бланки реєстраційних документів та номерних знаків.