Как перерегистрировать автомобиль зарегистрированный в Германии

Значительное количество украинцев смогла выехать из Украины и получить временную защиту в странах Европейского Союза, в частности, выехали на собственных автомобилях в Германию.

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Согласно информации, размещенной размещенной на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта, после 30 сентября 2024 года транспортные средства с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки.

Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет их транспортных средств.

Поскольку украинцы на собственных транспортных средствах могут временно приезжать в Украину, или вернуться для постоянного проживания, украинская таможенная служба разместила информацию о порядка и условий перемещения транспортных средств через таможенную границу.

В свою очередь Главный сервисный центр МВД информирует об особенностях перерегистрации транспортных средств после их возвращения в Украину.

Владельцы транспортных средств украинской регистрации, что ставили их на учет в соответствующих немецких органах и не сняли с учета в сервисных центрах МВД в связи с выездом за границу, могут получить новые украинские свидетельства о регистрации и номерные знаки.

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После возвращения транспортного средства в Украину его владельцы или их уполномоченные представители для получения нового свидетельства о регистрации и номерных знаков должны обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД, оплатить платежи за перерегистрацию, бланки регистрационных документов и номерных знаков.