Почему в Германии водителю трудно трудоустроиться

Несмотря на острую нехватку водителей грузовиков и автобусов и желание людей из разных стран работать в транспортных компаниях ФРГ, потенциальные кандидаты месяцами пробиваются сквозь бюрократические процедуры в посольствах и консульствах Германии.

По словам депутата Бундестага Геннинга Ребаума, многие кандидаты ждут месяцами только на встречу, например, в турецком или косовском консульстве. Кроме того, пишет VerkehrsRunschau.de со ссылкой на депутата, существуют длительные процедуры признания иностранных квалификаций.

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"Поскольку мы не можем удовлетворить потребность в водителях местным персоналом, мы зависим от иностранных квалифицированных работников. Многие люди хотят работать у нас водителями, но мешает наша бюрократическая процедура. Мы просто не можем себе больше этого позволить", – прокомментировал текущую ситуацию депутат Бундестага Геннинг Ребаум.

На запрос депутата в федеральное правительство, а что же конкретно делается для ускорения процесса признания водителей из третьих стран, ответ был канцелярский: количество виз, выданных водителям из третьих стран, низкое: в 2023 году было выдано лишь 837 разрешений на работу, а в этом году по состоянию на 6 сентября 2024 года только 604.

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Ускоренная процедура используется редко

837 выданных рабочих виз были "лишь каплей в море", сказал Ребаум. При потребности в 120 000 профессиональных водителей Германия в срочном порядке должна воспользоваться квалифицированными работниками из-за рубежа.

Если водители из транспортных компаний Косово или Турции каждый день ездят по дорогам Германии 40-тонными фурами для восточноевропейских экспедиторов, то какие признания ему еще нужны в Германии?

Но бюрократия зажимает: если такой водитель управляет автомобилем немецкого работодателя, то ему следует пройти курс немецкого языка, получить водительские права и сдать перед этим профессиональный экзамен.

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"Пришло время наконец снизить эти препятствия до европейского стандарта и заметно ускорить процесс оформления виз", – требует Ребаум.

Хотя в Германии и существует "ускоренная процедура" для профессиональных водителей, по словам Ребаума, она используется редко. Он ссылается на ответ федерального правительства на незначительное расследование, согласно которому в 2024 году только 79 разрешений на работу будет выдано ускоренно, по сравнению с почти 1300 случаями без ускорения.

Правила для украинских водителей

Два года назад ЕС также предоставил странам-членам возможность признавать квалификацию украинских водителей небюрократическим способом. До сих пор эта норма не имплементирована в немецкое законодательство, критикует Ребаум.

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