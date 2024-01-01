Чому в Німеччині водію важко працевлаштуватись

Попри гостру нестачу водіїв вантажівок і автобусів та бажання людей з різних країн працювати в транспортних компаніях ФРН, потенційні кандидати місяцями пробиваються крізь бюрократичні процедури в посольствах і консульствах Німеччини.

За словами депутата Бундестагу Геннінга Ребаума, багато кандидатів чекають місяцями лише на зустріч, наприклад, у турецькому чи косовському консульстві. Крім того, пише VerkehrsRunschau.de з посиланням на депутата, існують тривалі процедури визнання іноземних кваліфікацій.

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"Оскільки ми не можемо задовольнити потребу у водіях місцевим персоналом, ми залежимо від іноземних кваліфікованих працівників. Багато людей хочуть працювати у нас водіями, але заважає наша бюрократична процедура. Ми просто не можемо собі більше цього дозволити", – прокоментував поточну ситуацію депутат Бундестагу Геннінг Ребаум.

На запит депутата до федерального уряду, а що ж конкретно робиться для прискорення процесу визнання водіїв з третіх країн, відповідь була канцелярська: кількість віз, виданих водіям із третіх країн, низька: у 2023 році було видано лише 837 дозволів на роботу, а цього року станом на 6 вересня 2024 року лише 604.

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Прискорена процедура використовується рідко

837 виданих робочих віз були "лише краплею в морі ", сказав Ребаум. За потреби в 120 000 професійних водіїв Німеччина в терміновому порядку має скористатися кваліфікованими працівниками з-за кордону.

Якщо водії з транспортних компаній Косова чи Туреччини щоднини їздять дорогами Німеччини 40-тонними фурами для східноєвропейських експедиторів, то які визнання йому ще потрібні в Німеччині?

Але бюрократія затискає: якщо такий водій керує автомобілем німецького роботодавця, то йому слід пройти курс німецької мови, отримати водійські права та здати перед цим професійний іспит.

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"Настав час нарешті знизити ці перешкоди до європейського стандарту та помітно пришвидшити процес оформлення віз", — вимагає Ребаум.

Хоча в Німеччині й існує "прискорена процедура" для професійних водіїв, за словами Ребаума, вона використовується рідко. Він посилається на відповідь федерального уряду на незначне розслідування, згідно з яким у 2024 році лише 79 дозволів на роботу буде видано прискорено, у порівнянні з майже 1300 випадками без прискорення.

Правила для українських водіїв

Два роки тому ЄС також надав країнам-членам можливість визнавати кваліфікацію українських водіїв у небюрократичний спосіб. Досі ця норма не імплементована в німецьке законодавство, критикує Ребаум.

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