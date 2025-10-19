Як підготуватися до практичного іспиту з водіння: поради від автоінструктора

ФОТО: Freepik|
Як скласти іспит з водіння з першого разу
Щоб підготуватись до складання практичного іспиту, треба впевнено почуватися за кермом і опанувати свої емоції. Ось кілька простих, але дієвих порад, які допоможуть пройти іспит спокійно та впевнено.
Практика — найважливіше у підготовці водія
Теорія ПДР — це лише половина успіху. Справжнє випробування для кожного учня автошколи — практичний іспит, де потрібно показати не лише знання, а й впевненість за кермом.
Саме тому досвідчений інструктор і тренер Олександр Зєрщиков створив «Розумний зошит» — навчальний посібник, який допомагає структурувати знання, опрацювати типові дорожні ситуації та зрозуміти алгоритми дій на складних ділянках.
Що всередині «Розумного зошита»
У книжці зібрано 120 кольорових сторінок із завданнями, ілюстраціями та практичними прикладами. Матеріали охоплюють:
- перехрестя з круговим рухом, трамвайними коліями, розвороти, складні маневри;
- поради з паркування та орієнтування в місті;
- психологічні рекомендації, як подолати страх водіння;
- чек-лист практичного іспиту в сервісному центрі МВС — щоб нічого не забути в день складання.
Зошит можна використовувати як особистий тренінговий щоденник — робити нотатки, записувати власні помилки, спостереження та поради інструктора.
Хто може користуватися
«Розумний зошит» стане у пригоді всім, хто готується або вдосконалює навички керування:
- Учням автошкіл — щоб краще засвоїти практику;
- Інструкторам — як методичний матеріал для занять;
- Водіям-початківцям — для впевненості під час самостійних поїздок після отримання посвідчення.
Автор і досвід
Посібник створив Олександр Зєрщиков — тренер з водіння, який має 15 років досвіду, навчив понад 12 000 учнів і підготував понад 100 інструкторів по всій Україні. Він також розробник популярних курсів «ПДР України за 220 хвилин», «Захисний стиль водіння», «Алгоритм проїзду перехресть» і «Зимове водіння».
Поради для майбутніх водіїв
1. Тренуйтесь постійно
Навіть якщо маєте лише 15–20 хвилин — цього вже достатньо, щоб не втратити “почуття дороги”. Регулярність важливіша за тривалість.
2. Проїжджайте маршрутом іспиту
У «Розумному зошиті» є типові дорожні ситуації — візьміть карту свого міста і подумки проїдьте їх. Так легше запам’ятати, що робити на перехрестях і круговому русі.
3. Підготуйте голову, не лише руки
Страх — головний ворог на іспиті. Якщо хвилюєтесь, зробіть глибокий вдих і нагадайте собі: ви вже все знаєте, просто покажіть це інструктору.
4. Користуйтесь чек-листом
У посібнику є готовий список дій перед іспитом — просто проходьте по ньому крок за кроком. Це зніме зайву напругу і допоможе нічого не забути.