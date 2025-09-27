Як самостійно скласти іспит з правил дорожнього руху

З 2023 року в Україні дозволено самостійно готуватися до теоретичного іспиту без обов'язкового відвідування автошколи. Це дозволяє заощадити час та кошти на теоретичній частині навчання. Однак статистика успішної здачі іспитів невисока. Це говорить про низьку якість самостійної підготовки майбутніх водіїв. Як вивчити правила так, щоб успішно скласти іспит?

Щоб скласти іспит на водійське посвідчення, потрібно перш за все вивчити Правила дорожнього руху (ПДР). Це невелика за обсягом книжечка, але дуже насичена за обсягом інформації. Мало кому вдається вивчити ПДР, прочитавши цей документ один раз. Тим більше, що він написаний досить важкою офіційно-юридичною мовою.

Для полегшення розуміння ПДР, існує маса посібників, які на прикладах розʼяснюють написані там правила. Зазвичай це книжки з кольоровими схемками (прикладами та поясненнями), які називаються “Коментарі до ПДР” чи “ПДР з розʼясненнями” тощо. Вартість таких книг набагато більша, ніж власне ПДР, але вони того варті.

Якщо вам легше засвоювати інформацію на слух, пошукайте відео чи аудіоуроки в соцмережах. Наприклад, в ТікТок чи YouTube багато автоінструкторів роз'яснюють окремі спірні моменти ПДР, ведуть стріми за окремими розділами.

Також існують групи для майбутніх водіїв у Facebook (наприклад, “Права без хабарів”) чи Телеграм, де щодня розглядаються окремі завдання чи цікаві моменти. Найбільш структуровано інформація подається на спеціалізованих відеокурсах, наприклад, “Всі правила ДР за 220 хвилин”. Також корисно буде використовувати зошити для виконання завдань, адже людина запамʼятовує інформацію краще, коли самостійно відповідає та записує завдання.

Наступний етап – практика на онлайн-тренажерах. Існують безкоштовні онлайн-сервіси та мобільні додатки, які імітують теоретичний іспит. Це допоможе вам перевірити свої знання та звикнути до формату тестування. Найкраще тренуватися на офіційних тестах ПДР, адже там тестуються саме ті запитання, які будуть на іспиті.

Згідно з законодавством, теоретичний іспит в Сервісному центрі МВС складається з 20 питань, на які потрібно відповісти за 20 хвилин. При цьому допускається не більше двох помилок. Якщо ви зробите більше, іспит буде вважатися не складеним. Тож записуйтесь на офіційний іспит тоді, коли більшість ваших відповідей на тренажері буде правильними.

Не варто користуватись сервісами, які обіцяють водійські “права” без складання іспитів. Це шахраї, які за ваші гроші видадуть фальшиві документи, які виявить і забере перший поліцейський, до рук якого вони потраплять. Після цього доведеться нести ще й відповідальність згідно закону, а саме штраф та заборону водіння.

Після успішного складання теоретичного іспиту – другий етап. Обовʼязково потрібно буде пройти практичний курс водіння в акредитованій автошколі. І лише після завершення практичного курсу в автошколі ви будете допущені до практичного іспиту в сервісному центрі МВС. Але це вже зовсім інша історія.