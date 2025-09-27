Как самостоятельно сдать экзамен по правилам дорожного движения

С 2023 года в Украине разрешено самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену без обязательного посещения автошколы. Это позволяет сэкономить время и средства на теоретической части обучения. Однако статистика успешной сдачи экзаменов невысокая. Это говорит о низком качестве самостоятельной подготовки будущих водителей. Как выучить правила так, чтобы успешно сдать экзамен?

Чтобы сдать экзамен на водительское удостоверение, нужно прежде всего выучить Правила дорожного движения (ПДД). Это небольшая по объему книжечка, но очень насыщенная по объему информации. Мало кому удается выучить ПДД, прочитав этот документ один раз. Тем более, что он написан достаточно тяжелым официально-юридическим языком.

Для облегчения понимания ПДД, существует масса пособий, которые на примерах разъясняют написанные там правила. Обычно это книги с цветными схемами (примерами и объяснениями), которые называются “Комментарии к ПДД” или “ПДД с разъяснениями” и тому подобное. Стоимость таких книг гораздо больше, чем собственно ПДД, но они того стоят.

Если вам легче усваивать информацию на слух, поищите видео или аудиоуроки в соцсетях. Например, в ТикТок или YouTube много автоинструкторов разъясняют отдельные спорные моменты ПДД, ведут стримы по отдельным разделам.

Также существуют группы для будущих водителей в Facebook (например, “Права без взяток”) или Телеграмм, где ежедневно рассматриваются отдельные задачи или интересные моменты. Наиболее структурировано информация подается на специализированных видеокурсах, например, “Все правила ДР за 220 минут”. Также полезно будет использовать тетради для выполнения заданий, ведь человек запоминает информацию лучше, когда самостоятельно отвечает и записывает задания.

Следующий этап – практика на онлайн-тренажерах. Существуют бесплатные онлайн-сервисы и мобильные приложения, которые имитируют теоретический экзамен. Это поможет вам проверить свои знания и привыкнуть к формату тестирования. Лучше всего тренироваться на официальных тестах ПДД, ведь там тестируются именно те вопросы, которые будут на экзамене.

Согласно законодательству, теоретический экзамен в Сервисном центре МВД состоит из 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. При этом допускается не более двух ошибок. Если вы сделаете больше, экзамен будет считаться не сданным. Поэтому записывайтесь на официальный экзамен тогда, когда большинство ваших ответов на тренажере будет правильными.

Не стоит пользоваться сервисами, которые обещают водительские “права” без сдачи экзаменов. Это мошенники, которые за ваши деньги выдадут фальшивые документы. Их без проблем обнаружит и заберет первый же полицейский, в руки которого они попадут. После этого придется нести еще и ответственность согласно закону, а именно штраф и запрет вождения.

После успешной сдачи теоретического экзамена – второй этап. Обязательно нужно будет пройти практический курс вождения в аккредитованной автошколе. И только после завершения практического курса в автошколе вы будете допущены к практическому экзамену в сервисном центре МВД. Но это уже совсем другая история.