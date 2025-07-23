Теоретический экзамен пока можно сдать только в сервисном центре МВД

Граждане обращаются в сервисные центры МВД сервисные центры МВД с вопросами: можно ли пройти обучение онлайн и дистанционно сдать экзамены, не обращаясь в сервисный центр МВД. Пока украинское законодательство не адаптировано к онлайн экзаменам, но работа в этом направлении продолжается – вскоре сдавать экзамены можно будет онлайн через Дію.

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Сейчас в соответствии с приказом МВД №515 от 07.12.2009, прием экзаменов для получения права управления транспортными средствами осуществляются только в сервисном центре МВД независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания лица. То есть онлайн-формат не предусмотрен.

Как получить водительское удостоверение с нуля

Первый этап - освоить правила дорожного движения. Кандидат в водители имеет выбор: изучать ПДД самостоятельно или пройти теоретическую часть обучения в учебном заведении. После изучения ПДД можно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, осуществляющий экзаменацию и сдать теоретический экзамен. Во время тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка доступна через десять дней, начиная с 11-го.

Результат теоретического экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. За это время необходимо пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. В противном случае – необходимо повторно сдавать теоретическое тестирование по ПДД.

Обучение в автошколе

После сдачи теоретического экзамена кандидат в водители проходит практическое обучение в автошколе. Для категории В с механической коробкой передач – не менее 40 часов практических занятий и 38 часов – на машине с автоматической коробкой передач.

Далее необходимо сдать внутренний практический экзамен в автошколе. Свидетельство об окончании практической подготовки действительно в течение 2 лет. За это время необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов: