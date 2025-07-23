Теоретичний іспит поки можна скласти тільки в сервісному центрі МВС

Громадяни звертаються до сервісних центрів МВС з питаннями: чи можна пройти навчання онлайн та дистанційно скласти іспити, не звертаючись у сервісний центр МВС. Поки що українське законодавство не адаптовано до онлайн іспитів, але робота у цьому напрямку триває – незабаром складати іспити можна буде онлайн через Дію.

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Зараз відповідно до наказу МВС №515 від 07.12.2009, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами здійснюються лише в сервісному центрі МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи. Тобто онлайн-формат не передбачений.

Як отримати посвідчення водія з нуля

Перший етап — освоїти правила дорожнього руху. Кандидат у водії має вибір: вивчати ПДР самостійно або пройти теоретичну частину навчання в навчальному закладі. Після вивчення ПДР можна звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, що здійснює екзаменацію та скласти теоретичний іспит. Під час тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба доступна через десять днів, починаючи з 11-го.

Результат теоретичного іспиту дійсний впродовж 1 року з дня його успішного складення. За цей час необхідно пройти практичне навчання в автошколі та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. У протилежному випадку – необхідно повторно складати теоретичне тестування з ПДР.

Навчання в автошколі

Після складання теоретичного іспиту кандидат у водії проходить практичне навчання в автошколі. Для категорії В з механічною коробкою передач – щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Далі необхідно скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне впродовж 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів: