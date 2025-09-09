Какая ответственность за фальшивые водительские документы

Сейчас в интернете и популярных соцсетях участились случаи мошенничества под предлогом изготовления документов. Злоумышленники предлагают “быстрые услуги” по получению водительских удостоверений, открытие дополнительных категорий на управление транспортными средствами и даже продажа номерных знаков.

Для введения людей в заблуждение мошенники также используют фишинговые сайты, имитирующие официальный вебресурс Главного сервисного центра МВД. Цель таких аферистов – выманить деньги и персональные данные пользователей для дальнейшего использования.

Работники сервисных центров МВД и киберполицейские осуществляют мониторинг сети Интернет и выявляют мошеннические ресурсы.

В некоторых случаях пользователи таки получают заказанные документы, которые оказываются поддельными и не отображаются в государственных реестрах, приложения Дія или в Кабинете водителя. Водителей с фальшивыми удостоверениями чаще всего обнаруживают при попытке обмена, а также патрульные полицейские на дорогах.

В адрес киберполиции Главный сервисный центр МВД ежемесячно направляет письмо по выявлению в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и других ресурсах ряда ссылок с предложениями приобрести фальшивые документы.

Среди присланных ссылок за август 2025 года:

3 уже удалены учетные записи;

26 – новые ячейки, ранее не обрабатывались киберполицией;

18 групп (23 ссылки) – в работе;

1 группа (2 ссылки) – передана на обработку.

Использование заведомо поддельного документа содержит состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.