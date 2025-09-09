Яка відповідальність за фальшиві водійські документи

Наразі в інтернеті та популярних соцмережах почастішали випадки шахрайства під приводом виготовлення документів. Зловмисники пропонують “швидкі послуги” з отримання посвідчень водія, відкриття додаткових категорій на керування транспортними засобами та навіть продаж номерних знаків.

Читайте також: Підроблені "права" виявили під час спроби обміну

Для введення людей в оману шахраї також використовують фішингові сайти, що імітують офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Мета таких аферистів – виманити гроші та персональні дані користувачів для подальшого використання.

Працівники сервісних центрів МВС та кіберполіцейські здійснюють моніторинг мережі Інтернет та виявляють шахрайські ресурси.

У деяких випадках користувачі таки отримують замовлені документи, які виявляються підробленими та не відображаються у державних реєстрах, застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Водіїв із фальшивими посвідченнями найчастіше виявляють при спробі обміну, а також патрульні поліцейські на дорогах.

На адресу кіберполіції Головний сервісний центр МВС щомісяця направляє листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.

Серед надісланих посилань за серпень 2025 року:

3 вже видалені облікові записи;

26 – нові осередки, що раніше не опрацьовувалися кіберполіцією;

18 груп (23 посилання) – у роботі;

1 група (2 посилання) – передана на опрацювання.

Використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.