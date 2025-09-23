Что делать, если не удается сдать экзамен по вождению

ФОТО: freepik.com|
Не удается сдать экзамен по вождению
Только 18% кандидатов в водители успешно сдают практический экзамен с первого раза в сервисном центре МВД. Такая ситуация побуждает кандидатов искать альтернативные методы получения водительских удостоверений и способствует коррупции. Впрочем, лучше выбрать законный путь и сдать экзамен самостоятельно.
Если вам не удалось сдать практический экзамен в сервисном центре МВД, у вас есть не менее 10 дней, чтобы улучшить свои практические навыки управления. Не стоит надеяться, что следующая попытка без дополнительной подготовки точно будет удачной. Возможно, есть смысл обратиться в учебное заведение за дополнительными уроками вождения.
Несколько шагов к успешной сдаче экзамена
Во время дополнительного обучения советуем проанализировать ошибки, которые допустили при сдаче практического экзамена. Вспомните замечания экзаменатора или инструктора или задание, с которым не справились. К примеру: неправильная парковка, включение поворота или “неуверенная езда”.
Проработайте типичные для вас “проблемные места или локации”. Обычно, во время сдачи практического экзамена кандидаты в водители допускают следующие ошибки: проезд на перекрестках и нерегулируемых перекрестках, несоблюдение безопасной дистанции, плохое знание дорожных знаков и тому подобное.
Маршруты сервисных центров МВД – предназначены для проверки знаний, а не тренировки. Необходимо готовиться в реальных дорожных условиях и по всему городу: в разных районах, в сложных дорожных условиях, в часы пик, при интенсивном движении и в непредвиденных ситуациях.
Уверенность за рулем – это уже значительная часть вашего успеха при сдаче практического экзамена. Важно ощущение спокойствия и уверенности в собственных силах. Поэтому стоит овладеть страх, избегать стресса и при необходимости повторить ПДД. Ведь знания правил дорожного движения помогут чувствовать себя увереннее на дороге.
Изучайте то, в чем не уверены на 100%. Если сомневаетесь дать ответ на определенный вопрос, необходимо отработать его до полного автоматизма.
Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, или ID-карта (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или справка ВПЛ;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.
- Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД стоит 420 грн.