Что делать, если не удается сдать экзамен по вождению

Только 18% кандидатов в водители успешно сдают практический экзамен с первого раза в сервисном центре МВД. Такая ситуация побуждает кандидатов искать альтернативные методы получения водительских удостоверений и способствует коррупции. Впрочем, лучше выбрать законный путь и сдать экзамен самостоятельно.

Если вам не удалось сдать практический экзамен в сервисном центре МВД, у вас есть не менее 10 дней, чтобы улучшить свои практические навыки управления. Не стоит надеяться, что следующая попытка без дополнительной подготовки точно будет удачной. Возможно, есть смысл обратиться в учебное заведение за дополнительными уроками вождения.

Несколько шагов к успешной сдаче экзамена

Во время дополнительного обучения советуем проанализировать ошибки, которые допустили при сдаче практического экзамена. Вспомните замечания экзаменатора или инструктора или задание, с которым не справились. К примеру: неправильная парковка, включение поворота или “неуверенная езда”.

Проработайте типичные для вас “проблемные места или локации”. Обычно, во время сдачи практического экзамена кандидаты в водители допускают следующие ошибки: проезд на перекрестках и нерегулируемых перекрестках, несоблюдение безопасной дистанции, плохое знание дорожных знаков и тому подобное.

Маршруты сервисных центров МВД – предназначены для проверки знаний, а не тренировки. Необходимо готовиться в реальных дорожных условиях и по всему городу: в разных районах, в сложных дорожных условиях, в часы пик, при интенсивном движении и в непредвиденных ситуациях.

Уверенность за рулем – это уже значительная часть вашего успеха при сдаче практического экзамена. Важно ощущение спокойствия и уверенности в собственных силах. Поэтому стоит овладеть страх, избегать стресса и при необходимости повторить ПДД. Ведь знания правил дорожного движения помогут чувствовать себя увереннее на дороге.

Изучайте то, в чем не уверены на 100%. Если сомневаетесь дать ответ на определенный вопрос, необходимо отработать его до полного автоматизма.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов: