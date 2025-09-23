Що робити, якщо не вдається скласти іспит з водіння

Лише 18% кандидатів у водії успішно складають практичний іспит з першого разу в сервісному центрі МВС. Така ситуація спонукає кандидатів шукати альтернативні методи отримання посвідчень водія і сприяє корупції. Втім, краще обрати законний шлях і скласти іспит самостійно.

Якщо вам не вдалося скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС, у вас є щонайменше 10 днів, аби покращити свої практичні навички керування. Не варто сподіватись, що наступна спроба без додаткової підготовки точно буде вдалою. Можливо, є сенс звернутись до навчального закладу за додатковими уроками водіння.

Кілька кроків до успішного складання іспиту

Під час додаткового навчання радимо проаналізувати помилки, які допустили під час складання практичного іспиту. Згадайте зауваження екзаменатора чи інструктора або завдання, з яким не впорались. До прикладу: неправильне паркування, увімкнення повороту або “невпевнена їзда”.

Пропрацюйте типові для вас “проблемні місця чи локації”. Зазвичай, під час складання практичного іспиту кандидати у водії допускають такі помилки: проїзд на перехрестях та нерегульованих перехрестях, недотримання безпечної дистанції, погане знання дорожніх знаків тощо.

Маршрути сервісних центрів МВС – призначені для перевірки знань, а не тренування. Необхідно готуватись в реальних дорожніх умовах та по всьому місту: у різних районах, у складних дорожніх умовах, у години пік, при інтенсивному русі та в непередбачених ситуаціях.

Впевненість за кермом – це вже значна частина вашого успіху під час складання практичного іспиту. Важливо відчуття спокою та впевненості у власних силах. Тож варто опанувати страх, уникати стресу та за потреби повторити ПДР. Адже знання правил дорожнього руху допоможуть почуватися впевненіше на дорозі.

Вивчайте те, в чому не впевнені на 100%. Якщо вагаєтесь надати відповідь на певне запитання, необхідно відпрацювати його до повного автоматизму.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів: