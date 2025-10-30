Як подовжити термін життя акумулятора електромобіля

Електромобілі дедалі активніше входять у повсякденне життя, пропонуючи простоту користування й мінімальні поточні витрати на обслуговування. Власники не змінюють оливу чи свічки запалювання, а зимовий «холодний старт» більше не викликає хвилювань. Однак електромобіль потребує певної уваги — особливо його акумулятор, саме він визначає довговічність такого авто.

Компанія Škoda Auto підготувала два навчальні відео, що пояснюють, як правильно доглядати за тяговою батареєю й ефективно її заряджати. Нижче — основні рекомендації.

Оптимальний рівень заряду — запорука довговічності

Акумулятор найкраще працює без екстремальних навантажень. Фахівці радять підтримувати рівень заряду в межах 20–80%. Тривале перебування батареї у стані майже повного розряду або 100% заряду з часом знижує її ємність.

Функція Battery Care, доступна у сучасних моделях Škoda, автоматично контролює ці параметри. Водій може активувати, тимчасово відключати або налаштовувати її відповідно до власних потреб.

Повільна зарядка — найщадніша

Заряджання змінним струмом (AC) — найбезпечніший варіант для щоденного використання. Воно знижує теплове навантаження на елементи батареї та сприяє стабільній роботі системи.

Втім, під час далеких поїздок цілком допустимо використовувати швидкі зарядні станції постійного струму (DC). Важливо пам’ятати, що максимальна швидкість зарядки спостерігається при низькому рівні заряду — до 80%. Далі процес суттєво сповільнюється, тому ефективніше робити декілька коротших зупинок, ніж одну довгу.

Температура батареї має значення

Заряджання відбувається швидше, коли акумулятор має оптимальну температуру. Для цього Škoda пропонує автоматичний попередній підігрів під час руху до зарядної станції — систему, що працює разом із навігацією. У холодну пору року підігрів можна також увімкнути вручну через мультимедійну систему.

Цифрові сервіси для зручного заряджання

Мобільний застосунок MyŠkoda дозволяє планувати маршрути та зарядні зупинки ще вдома, надсилаючи їх безпосередньо до автомобіля. У дорозі система Powerpass забезпечує доступ до більш ніж 900 000 зарядних станцій по всій Європі, включно з мережею надшвидких зарядок Ionity.

Деякі станції підтримують функцію Plug & Charge, яка усуває потребу у картках чи додатковій автентифікації — достатньо просто під’єднати кабель.

Основні поради Škoda для власників електромобілів: