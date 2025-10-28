Представлено найпотужніший у світі двигун для електромобілів

Британська компанія YASA, яка входить до складу Mercedes-Benz Group, офіційно оголосила про встановлення нового неофіційного світового рекорду щільності потужності електродвигуна. Її найновіший прототип з аксіальним потоком досяг показника 59 кВт/кг, забезпечивши пікову потужність 750 кВт (понад 1000 к.с.) при вазі всього 12,7 кг.

Стрибок на 40%

Ще влітку YASA продемонструвала результат 550 кВт (738 к.с.) з двигуна вагою 13,1 кг — тоді це дорівнювало неофіційному рекорду 42 кВт/кг. Проте тепер, після серії оновлень і тестів на потужнішому динамометрі, компанія підняла планку майже на 40%.

Окрім пікових показників, інженери підкреслюють, що безперервна потужність двигуна становитиме 350–400 кВт (469–536 к.с.) — результат, який робить його не лише лабораторним рекордсменом, а й потенційно придатним для серійного використання у високопродуктивних авто.

Технологія осьового потоку

Розробка YASA базується на принципі аксіального потоку, який принципово відрізняється від традиційних радіальних електродвигунів. Завдяки цьому двигун має менші габарити, нижчу вагу, але при цьому вищу щільність потужності.

Компанія зазначає, що новий агрегат не містить екзотичних або дорогих матеріалів, є масштабованим, а також побудований із використанням звичайних виробничих процесів, що відкриває перспективу для широкого промислового застосування — від суперкарів до електричних літальних апаратів.

За словами Тіма Вулмера, засновника і технічного директора YASA: «Досягнення пікової потужності 750 кВт і щільності 59 кВт/кг — це підтвердження того, наскільки далеко може зайти інженерна інновація. Ми створили електродвигун, який демонструє щільність потужності, недосяжну для будь-якої сучасної технології, і зробили це з використанням реалістичних матеріалів та процесів».

Реальна технологія, готова до майбутнього

Новий двигун YASA є повністю функціональним прототипом, який проходить повноцінну програму тестувань за участі британського Центру передових рушійних установок. У компанії наголошують: це не концепт для виставок, а реальне рішення, здатне змінити уявлення про ефективність електроприводу.

Довідка про компанію YASA

YASA (Yet Another Stator Architecture) — британський виробник високопродуктивних електродвигунів та силової електроніки. З 2021 року є дочірньою компанією Mercedes-Benz Group. Штаб-квартира розташована в Оксфордширі, а інженерні центри — у Бістері та Велшпулі. Компанія працевлаштовує понад 400 спеціалістів. Її унікальна технологія аксіального потоку забезпечує найвищу щільність потужності та крутного моменту у галузі при мінімальній вазі та габаритах.