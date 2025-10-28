Представлен самый мощный в мире двигатель для электромобилей

Британская компания YASA, которая входит в состав Mercedes-Benz Group, официально объявила об установлении нового неофициального мирового рекорда плотности мощности электродвигателя. Ее новейший прототип с аксиальным потоком достиг показателя 59 кВт/кг, обеспечив пиковую мощность 750 кВт (более 1000 л.с.) при весе всего 12,7 кг.

Скачок на 40%

Еще летом YASA продемонстрировала результат 550 кВт (738 л.с.) с двигателя весом 13,1 кг - тогда это равнялось неофициальному рекорду 42 кВт/кг. Однако теперь, после серии обновлений и тестов на мощном динамометре, компания подняла планку почти на 40%.

Кроме пиковых показателей, инженеры подчеркивают, что непрерывная мощность двигателя составит 350–400 кВт (469–536 л.с.) - результат, который делает его не только лабораторным рекордсменом, но и потенциально пригодным для серийного использования в высокопроизводительных авто.

Технология осевого потока

Разработка YASA базируется на принципе аксиального потока, который принципиально отличается от традиционных радиальных электродвигателей. Благодаря этому двигатель имеет меньшие габариты, более низкий вес, но при этом более высокую плотность мощности.

Компания отмечает, что новый агрегат не содержит экзотических или дорогих материалов, является масштабируемым, а также построен с использованием обычных производственных процессов, что открывает перспективу для широкого промышленного применения - от суперкаров до электрических летательных аппаратов.

По словам Тима Вулмера, основателя и технического директора YASA: "Достижение пиковой мощности 750 кВт и плотности 59 кВт/кг - это подтверждение того, насколько далеко может зайти инженерная инновация. Мы создали электродвигатель, который демонстрирует плотность мощности, недостижимую для любой современной технологии, и сделали это с использованием реалистичных материалов и процессов".

Реальная технология, готова к будущему

Новый двигатель YASA является полностью функциональным прототипом, который проходит полноценную программу тестирования при участии британского Центра передовых движущих установок. В компании отмечают: это не концепт для выставок, а реальное решение, способное изменить представление об эффективности электропривода.

Справка о компании YASA

YASA (Yet Another Stator Architecture) - британский производитель высокопроизводительных электродвигателей и силовой электроники. С 2021 года является дочерней компанией Mercedes-Benz Group. Штаб-квартира расположена в Оксфордшире, а инженерные центры - в Бистере и Велшпуле. Компания трудоустраивает более 400 специалистов. Ее уникальная технология аксиального потока обеспечивает самую высокую плотность мощности и крутящего момента в отрасли при минимальном весе и габаритах.