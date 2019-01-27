Основні агрегати автомобіля ми підтримуємо в робочому стані беззастережно, а ось на ремонт численних сервомеханізмів часу і грошей часто не вистачає. Як продовжити життя допоміжного обладнання автомобіля?

Додаткове оснащення сучасного авто становить чималу частину його вартості і часто ми самі оцінюємо автомобіль за рівнем його комплектації. Але з роками вся ця численна механіка і електрика починає виходити з ладу. Фахівці знають рецепт, як уникнути таких небажаних ремонтів.

Проблема кліматичної установки в тому, що деякі її функції частину року не діють. Тому кондиціонер бажано включати раз на місяць.

Кліматична установка

Кондиціонер потрібно включати на 5-10 хвилин хоча б раз на місяць, бо масло, яке міститься в холодоагенті, має змащувати ущільнення всієї системи. Ручки управління кліматом (повітряними потоками та ін.) потрібно обертати плавно і акуратно, щоб зберегти від поломок пересохлий пластик і троси.

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Повітряний фільтр салону важливо міняти вчасно, щоб в системі не заводилися грибки і нехороші запахи. Небажано включати кондиціонер, якщо його контур заповнений фреоном не в повному обсязі або зовсім порожній, оскільки це скорочує ресурс компресора.

Склопідйомники

Щоб вберегти електродвигуни приводів склаі та їхні редуктори від передчасного старіння, потрібно стежити за легкістю переміщення скла в направляючих, періодично очищаючи і змащуючи їх. Якщо скло через вологість і корозію загальмовується, привід буде зазнавати підвищених навантаженнь, що може привести навіть до перегорання обмоток двигуна.

Люк в даху – романтична опція, але на старих автомобілях часто він стає причиною проблем: протікання, заїдання у відкритому стані.

Привід люка

Шарніри і направляючі люка в даху потрібно змащувати спеціальним мастилом, який не шкодить матеріалами, в тому числі гумі. У деяких випадках направляючі також підлягають очистці від пилу, засохлого мастила, сухого листя і т.п. Також потрібно періодично очищати зливні канали люка. Особливо стежте за станом гумових ущільнювачів люка. Щоб гума не втратила еластичність і не потріскалася, її можна промазати спеціальним засобом або аптечним гліцерином.

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Привід сидінь

Електропривід сидінь ламається досить часто, і ремонтувати його доводиться, хоч це і недешево. Досить часто причина криється в вологості, яка накопичується під сидіннями. Тому стежте, що під килимками було сухо. До речі, по підлозі сучасного автомобіля майже завжди проходять джгути проводки, і вода рано чи пізно призводить до окислення роз'ємів, а згодом і до повного їх руйнування – з усіма наслідками, що випливають. Це ще одна причина обов'язково стежити за герметичністю кузова, станом його ущільнень.

Сервоприводи сидінь страждають не тільки від зносу, а й від вологи на підлозі салону. Тому так важливо не допускати вогкості в машині.

Підсвітка

Згаслі лампочки підсвічування приладів, кнопок і інших органів управління – досить часта картина в автомобілях віком близько 10 років. На жаль, для заміни багатьох з них потрібно частково розбирати передню панель або оббивку салону – і ця операція завжди дорожче, ніж вартість самої лампочки. Щоб здешевити процедуру, деякі електрики радять організувати “оптову” заміну всіх ламп підсвічування, в тому числі ще справних, один раз розібравши торпедо або відповідні панелі. Звичайно, тут важливо купити лампи високої якості, щоб вони прослужили досить довго.

Рекомендація Авто24

Якщо ваш автомобіль пробіг близько 100 тис. км, і ви хочете, щоб все працювало в його багатому оснащенні, варто ретельно зробити глобальне обслуговування всім сервомеханізмам. Знайдіть надійного механіка, який зможе розібрати, змастити і відрегулювати все обладнання кузова. Це продовжить його працездатність і позбавить вас від постійних клопотів з ремонту та пошуку запчастин.

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