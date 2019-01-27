Основные агрегаты автомобиля мы поддерживаем в исправности безоговорочно, а вот на ремонт многочисленных сервомеханизмов времени и денег часто не хватает. Как продлить жизнь вспомогательному оборудованию автомобиля?

Дополнительное оснащение современного авто составляет немалую часть его стоимости и часто мы сами оцениваем автомобиль по уровню его комплектации. Но с годами вся эта многочисленная механика и электрика начинает выходить из строя. Специалисты знают рецепт, как избежать таких нежелательных ремонтов.

Проблема климатической установки в том, что некоторые ее функции часть года бездействуют. Поэтому кондиционер желательно включать раз в месяц.

Климатическая установка

Кондиционер нужно включать на 5-10 минут хотя бы раз в месяц, масло, которое содержится в хладагенте, должно смазывать уплотнения всей системы. Ручки управления климатом (воздушными потоками и пр.) нужно вращать плавно и аккуратно, чтобы сохранить от поломок пересохший пластик и тросики.

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Воздушный фильтр салона важно менять вовремя, чтобы в системе не заводились грибки и нехорошие запахи. Нежелательно включать кондиционер, если его контур заполнен фреоном не полностью или вовсе пустой, так как это сокращает ресурс компрессора.

Стеклоподъемники

Чтобы уберечь электродвигатели приводов стекол и их редукторы от преждевременного старения, нужно следить за легкостью перемещения стекол в направляющих, периодически очищая и смазывая их. Если стекла из-за сырости и коррозии заедают, привод будет испытывать повышенные нагрузки, что может привести даже к перегоранию обмоток двигателя.

Люк в крыше – романтическая опция, но на подержанных автомобилях часто он становится причиной проблем: протекание, заедание в открытом состоянии.



Привод люка

Шарниры и направляющие люка в крыше нужно смазывать специальной смазкой, которая не вредит материалам, в том числе резине. В некоторых случаях направляющие также подлежат очистке от пыли, засохшей смазки, сухих листьев и т.п. Также нужно периодически очищать сливные каналы люка. Особо следите за состоянием резиновых уплотнителей люка, чтобы резина не потеряла эластичность и не потрескалась, ее можно промазать специальным средством или аптечным глицерином.

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Привод сидений

Электропривод сидений ломается довольно часто, и ремонтировать его приходится непременно, хоть это и недешево. Довольно часто причина кроется в сырости, которая скапливается под сиденьями. Поэтому следите, что под ковриками было сухо. Кстати, по полу современного автомобиля почти всегда проходят жгуты проводки, и вода рано или поздно приводит к окислению разъемов, а то и к полному их разрушению – со всеми вытекающими последствиями. Это еще одна причина обязательно следить за герметичностью кузова, состоянием его уплотнений.

Сервоприводы сидений страдают не только от износа, но и от влаги на полу салона. Поэтому так важно не допускать сырости в машине.

Подсветка

Потухшие лампочки подсветки приборов, кнопок и прочих органов управления – довольно частая картина в автомобилях возрастом около 10 лет. К сожалению, для замены многих из них требуется частично разбирать переднюю панель или обивку салона – и эта операция всегда дороже, чем цена самой лампочки. Чтобы удешевить процедуру, некоторые электрики советуют организовать “оптовую” замену всех ламп подсветки, в том числе еще исправных, один раз разобрав торпедо или соответствующие панели. Естественно, тут важно купить лампы высокого качества, чтобы они прослужили достаточно долго.

Рекомендация Авто24

Когда машина в самом деле стареет и уже пробежала около 100 тыс. км, и вы хотите, чтобы все работало в ее богатом оснащении, стоит превентивно сделать глобальное обслуживание всем сервомеханизмам. Найдите толкового механика, который сможет разобрать, смазать и отрегулировать все оборудование кузова. Это продлит его работоспособность и избавит вас от постоянных хлопот по ремонту и поиску запчастей.

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