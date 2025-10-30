Як шахрайські чат-боти "заробляють" на водіях

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України застерігають громадян від шахрайських чат-ботів, які діють у популярних месенджерах і соцмережах. Вони обіцяють швидко «вирішити питання» з автомобілем — зареєструвати, перереєструвати, отримати посвідчення водія або «перевірити авто за всіма базами».

Такі чат-боти часто імітують офіційні сервіси, використовуючи логотипи, кольори й навіть посилання, схожі на українські державні домени. Їх головне завдання — виманити персональні дані або гроші.

Як працюють шахрайські схеми

Зловмисники створюють боти у популярних месенджерах, які нібито надають офіційні послуги сервісних центрів МВС України. Вони пропонують «перевірити транспортний засіб за всіма реєстрами», «оформити» реєстрацію чи перереєстрацію без відвідування сервісного центру МВС, «прискорити» отримання водійського посвідчення або навіть отримати консультацію та чергу «поза системою» за окрему плату.

Після короткого спілкування бот зазвичай просить сплатити «адміністративний збір» чи надіслати фото документів — паспорта, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або банківської картки. Надалі шахраї використовують ці дані для викрадення коштів або оформлення фіктивних угод.

Як розпізнати фейковий чат-бот

Найчастіше такі ресурси не мають офіційного домену «gov.ua» чи верифікаційної позначки (синьої галочки). Вони можуть пропонувати оплату на особисту картку, обіцяти «позачерговий запис» або оформлення документів без вашої присутності. Також шахраї нерідко посилаються на «службу підтримки» сервісних центрів МВС у месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp), хоча офіційних каналів у цих платформах не існує.

Як убезпечитися

Отримуйте послуги лише через офіційні ресурси МВС — сайт hsc.gov.ua, застосунок «Дія» або «Кабінет водія».

Не переходьте за підозрілими посиланнями й не вводьте особисті дані в чат-ботах, що не мають державного домену.

Не користуйтеся послугами «посередників» — жодна стороння особа не може офіційно вплинути на процес отримання державної послуги.

Усі державні послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, отримання чи заміни посвідчення водія надаються онлайн через офіційні сервіси з доменом gov.ua.