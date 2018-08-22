Офіцери ДМСУ на Львівщині організували корупційну схему по ввезенню на територію України автомобілів на європейських номерах.

Співробітникам поліції вдалося викрити посадових осіб, які працювали на митному пункті у Львівській області. Під час проведення спецоперації в автомобілях корупціонерів було знайдено і вилучено понад 72 тисяч гривень, близько $ 3 тисяч і € 200, які були отримані в якості неправомірної вигоди.

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За офіційною інформацією, зловмисникам в погонах вдалося за допомогою схеми ввезти на територію України 8 автомобілів на єврономерах. Про це інформує прес-служба ГУ НП Львівщини.

"Співробітники департаменту захисту економіки на Львівщині викрили корупційну схему, організовану офіцерами митної служби України, за допомогою якої в Україні ввозилися транспортні засоби на європейських номерах без необхідного митного оформлення. Під час операції вдалося зафіксувати і задокументувати факт одержання працівниками поста неправомірної вигоди за безперешкодний перетин транспортних засобів", – йдеться в повідомленні.

"Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ. Всього було задокументовано вісім фактів провезення автомобілів за даною схемою. Вчора, 21 серпня, один з підозрюваних був затриманий під час розподілу хабарів на митному посту. З його автомобіля було вилучено $ 550 і 12 тисяч гривень", – зауважили в прес-службі.

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Крім цього, також були проведені обшуки в автомобілях інших співробітників митного поста, з яких вилучили $ 2500, € 200 і понад 60 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про затримання офіцерів митної служби в порядку ст.208 ККУ.