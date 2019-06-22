Глава наглядової ради групи компаній "Єврокар" Олег Боярин в інтерв'ю unian.net розповів про те, як відновити автомобільну промисловість в Україні. Також він сказав скільки коштуватиме створення власного автомобільного бренду.

Україна фактично втратила свій автопром, а світові автоконцерни розміщують потужності не у нас, а у наших сусідів. Наприклад, недавно Skoda Auto відмовилася від наміру створити новий мультибрендовий завод в Україні. Чому це сталось?

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Вірно, а все тому, що Україна не змогла запропонувати конкурентноздатні умови. А ось інші країни готові боротися за інвестиції. На поточний момент цей проект мульти брендового заводу обсягом інвестицій 1,4 мільярда євро перебуває на завершальній стадії. Але завжди можна вскочити в останній вагон, якщо є бажання.

Що потрібно зробити Україні для відродження автопрому? Деякі кажуть, що необхідно створювати технопарки. А ви як вважаєте?

Якщо ми хочемо залучити Volkswagen, Toyota або Tesla, то повинні створити інвестусловія не гірше, ніж в сусідніх країнах, наприклад, як в Болгарії, Туреччині, Угорщині, Словаччині. Це може бути безкоштовне виділення майданчика під будівництво заводу, створення інфраструктури, преференційні імпорт компонентів, комплектуючих і устаткування. Як правило, пропонується цілий пакет стимулів. До речі, Словаччина навіть повертає 15% інвестицій. Результат очевидний - частка автопрому в ВВП цієї країни становить близько 9%, в Україні - 0,01%. Безумовно, відносини з кожним виробником - індивідуальні, але ми повинні брати приклад з тих країн, які борються за такі проекти і виграють.

А чи є сенс Україні виробляти власні легкові автомобілі?

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Якби в Україні років десять тому була б для цього прийнята і реалізована стратегія, то, можливо, це і мало б сенс. Потенційно така можливість ще є. Але щоб розробити свій власний автомобіль і поставити його на виробництво, необхідно близько одного мільярда доларів інвестицій. Це - тільки для однієї моделі авто. Для випуску кожної наступної моделі потрібно ще близько 250 мільйонів доларів. Тобто, мова йде про десятки мільярдів інвестицій для створення власного бренду. Але крім створення авто, потрібно ще знайти ринки збуту і побудувати дистрибьютерскую мережу, виростити бренд.