Глава наблюдательного совета группы компаний "Еврокар" Олег Боярин в интервью unian.net рассказал о том, как восстановить автомобильную промышленность в Украине. Также он сказал, сколько будет стоить создание собственного автомобильного бренда.

Украина фактически потеряла свой автопром, а мировые автоконцерны размещают мощности не у нас, а у наших соседей. Например, недавно Skoda Auto отказалась от намерения создать новый мультибрендовый завод в Украине. Почему это произошло?

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Верно, а все потому, что Украина не смогла предложить конкурентоспособные условия. А вот другие страны готовы бороться за инвестиции. На текущий момент этот проект мультибрендового завода объемом инвестиций 1,4 миллиарда евро находится на завершающей стадии. Но всегда можно вскочить в последний вагон, если есть желание.

Что нужно сделать Украине для возрождения автопрома? Некоторые говорят, что необходимо создавать технопарки. А вы как считаете?

Если мы хотим привлечь Volkswagen, Toyota или Tesla, то должны создать инвестусловия не хуже, чем в соседних странах, например, как в Болгарии, Турции, Венгрии, Словакии. Это может быть бесплатное выделение площадки под строительство завода, создание инфраструктуры, преференциальные импорт компонентов, комплектующих и оборудования. Как правило, предлагается целый пакет стимулов. Кстати, Словакия даже возвращает 15% инвестиций. Результат очевиден - доля автопрома в ВВП этой страны составляет около 9%, в Украине - 0,01%. Безусловно, отношения с каждым производителем - индивидуальные, но мы должны брать пример с тех стран, которые борются за такие проекты и выигрывают.

А есть ли смысл Украине производить собственные легковые автомобили?

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Если бы в Украине лет десять назад была бы для этого принята и реализована стратегия, то, возможно, это и имело бы смысл. Потенциально такая возможность еще есть. Но чтобы разработать свой собственный автомобиль и поставить его на производство, необходимо около одного миллиарда долларов инвестиций. Это - только для одной модели авто. Для выпуска каждой следующей модели нужно еще около 250 миллионов долларов. То есть, речь идет о десятках миллиардов инвестиций для создания собственного бренда. Но помимо создания авто, нужно еще найти рынки сбыта и построить дистрибьютерскую сеть, вырастить бренд.