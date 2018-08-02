Перевантажені фури здатні дуже швидко знищити навіть нове дорожнє полотно, не кажучи вже про страі українські дороги які давно потребують ремонту.

Водій фури в Миколаївській області висипав зерно на узбіччя, так як не бажав заїжджати на ваги контрольного пункту в перевантаженому стані.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. "Не зміг об'їхати пост контролю, не вдалося "домовитися", тому перевізник схвалює нестандартне рішення - просто висипає зерно на узбіччя. Штраф і покарання будуть максимальні!", - написав міністр. Перевізником в накладній зазначено ТОВ "Діонісій VN", яке також є і одержувачем вантажу. Відправник вантажу - ФГ "Південні Лани".

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"У накладній красиво написано: вага 40 т. Хоча нарощені борти і інші ознаки дають можливість говорити про вагу точно більше", - зазначив міністр.

Як відомо, з липня на півдні України введено посилений габаритно-ваговий контроль, щоб зберегти дороги від проїзду перевантаженого транспорту.