2019 рік для автомобільного ринку буде зовсім не простим - прогнозується зниження обсягів ринку нових автомобілів і відтік кваліфікованих фахівців за кордон. Як їх утримати і на що варто звернути увагу, говорили на засіданні Клубу директорів автобізнесу.

Люди, що працюють в автобізнесі, звикли будувати плани як мінімум на рік вперед. Виходячи з цих планів закуповуються запчастини, обговорюються квоти на поставку автомобілів і плануються інші бізнес-процеси.

Вихідні дані

Минулий, 2018 рік був переломним з точки зору змін правил гри. Закон, що дозволив легалізувати "євробляхи", дав нові можливості для ввезення старих автомобілів. Передбачений документом пільговий період вже фактично закінчився, але знижка 50% на акциз при ввезенні вживаного автомобіля дозволяє заощадити близько 20% від загальної суми платежів на користь держави. Це не так багато, враховуючи "середній чек" розмитнення близько 2 400 євро. Очевидно, що навіть після закінчення пільгового періоду старі автомобілі з країн Європи будуть масово отримувати українські номери.

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Для розуміння масштабів розподілу досить поглянути на цифри. За даними "Укравтопрому", протягом січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 51,5 тис. легкових автомобілів з пробігом. Для порівняння, за той же період було продано всього 5258 (-20% до січня минулого року) нових легкових авто. В результаті частка старих автомобілів на первинному ринку досягла 91%.

Погляд у майбутнє

Майбутнє ринку нових автомобілів цього року не надто привабливе. Доктор економічних наук, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач вважає, що в 2019 році нас чекає падіння продажів нових авто приблизно на 10%. Тобто, якщо в 2018 році було продано 82 тис. нових авто, то прогноз на 2019 рік – близько 74 тисяч авто. І це, на думку Андрія Длігача, прогноз оптимістичний, якщо не буде ніяких політичних потрясінь.

Інші експерти говорять про те, що результати січня не можна вважати показовими, оскільки діяв пільговий період для "євроблях", який закінчиться в лютому. Прогноз Дениса Масарского, CFO в Avtodom Atlant-M LLC, говорить про те, що продажі нових авто в 2019 році будуть цілком порівнянні з результатами 2018 року. На його думку, спад, що спостерігається в перші місяці нового року, компенсується зростанням у другій половині 2019 року.

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Але всі експерти одностайні в думці, що цей рік сміливо можна буде назвати роком старих автомобілів. А це, в свою чергу, зобов'язує вносити корективи в свої плани. Очевидно, що велика кількість старих і відносно високотехнологічних автомобілів створить підвищений попит на доступні і якісні запасні частини. Також, безсумнівно, зросте попит на послуги автосервісу.

Підводні камені

Практично всі учасники першого в цьому році засідання Клубу директорів автобізнесу відзначають схожу проблему – гострий брак висококваліфікованих кадрів для автосервісу. Відтік "робочих рук" в більш розвинені і благополучні країни часом паралізує роботу деяких підприємств.

Головна причина трудової міграції – рівень заробітної плати. Наприклад, в США або Канаді фахівець з фарбування авто заробляє від 40 до 70 тисяч доларів на рік. У сусідніх з нами Польщі та Чехії зарплата такого фахівця легко досягає двох і більше тисяч євро на місяць. В Україні зарплата автомаляра в рази менша.

Українському автосервісу доводиться працювати з тими, хто з якихось причин не зміг або не захотів виїхати, а також з тими, хто ще не набрався достатньо умінь і досвіду для отримання роботи в цивілізованих країнах. Хороша новина в тому, що робота в таких умовах все-таки можлива, просто потрібно витратити більше зусиль на її організацію.

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Щоб утримати працівника на вітчизняному підприємстві, головну увагу варто приділяти комунікаціям всередині компанії і нематеріальним факторам мотивації, вважає Тетяна Коробова з компанії K&P Partners. Крім того, слід витратити зусилля на перебудування бізнес-процесів відповідно до нових умов роботи.

Чіткі посадові інструкції і максимальна розбивка складних процесів на прості операції дозволять оптимізувати кількість співробітників і оплату їх праці. Переважна більшість операцій в автосервісі не вимагають високої кваліфікації, відповідно для їх виконання потрібні низькокваліфіковані працівники, які не потребують великих витрат.

Складних операцій, що вимагають високої кваліфікації, насправді не так багато. Для їх виконання потрібні хороші фахівці з високою оплатою праці. Регулюючи співвідношення висококваліфікованих і низькокваліфікованих кадрів за допомогою розбивки складних операцій на більш прості, можна вирішити кадрове питання.