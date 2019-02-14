Наступивший 2019 год для автомобильного рынка будет вовсе не простым - прогнозируется снижение объемов рынка новых автомобилей и отток квалифицированных специалистов за границу. Как их удержать и на что ситоит обратить внимание, осуждали на заседании Клуба директоров автобизнеса.

Люди, работающие в автобизнесе, привыкли строить планы как минимум на год вперед. Исходя из этих планов закупаются запчасти, обсуждаются квоты на поставку автомобилей и выстраиваются прочие бизнес-процессы.

Исходные данные

Прошлый, 2018 год был переломным с точки зрения изменений правил игры. Закон, позволивший легализовать "евробляхи", дал новые возможности для ввоза подержанных автомобилей. Предусмотренный документом льготный период уже фактически закончился, но скидка 50% на акциз при ввозе подержанного автомобиля позволяет сэкономить около 20% от общей суммы платежей в пользу государства. Это не так много, учитывая "средний чек" растаможки около 2 400 евро. Очевидно, что даже после окончания льготного периода подержанные автомобили из стран Европы будут массово получать украинские номера.

Читайте также: Хороший шанс для бізнесу: як зробити авторозборку

Для понимания масштабов распределения достаточно взглянуть на цифры. По данным "Укравтопрома", в течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 51,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Для сравнения, за тот же период было продано всего 5 258 (-20% к январю прошлого года) новых легковых авто. В результате доля подержанных автомобилей на первичном рынке достигла 91%.

Взгляд в будущее

Будущее рынка новых автомобилей в этом году не слишком привлекательно. Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает, что в 2019 году нас ждет падение продаж новых авто примерно на 10%. То есть, если в 2018 году было продано 82 тыс. новых авто, то прогноз на 2019 год – около 74 тысяч авто. И это, по мнению Андрея Длигача, прогноз оптимистический, если не будет никаких политических потрясений.

Другие эксперты говорят о том, что результаты января нельзя считать показательными, поскольку действовал льготный период для "евроблях", который закончится в феврале. Прогноз Дениса Масарского, CFO в Avtodom Atlant-M LLC, говорит о том, что продажи новых авто в 2019 году будут вполне сравнимы с результатами 2018 года. По его мнению, спад, наблюдаемый в первые месяцы наступившего года, компенсируется ростом во второй половине 2019 года.

Читайте також: Пільговий період розмитнення закінчується: що робити тим хто не встиг

Но все эксперты единодушны во мнении, что этот год смело можно будет назвать годом подержанных автомобилей. А это, в свою очередь, обязывает вносить коррективы в свои планы. Очевидно, что большое количество старых и относительно высокотехнологичных автомобилей создаст повышенный спрос на доступные и качественные запасные части. Также, несомненно, возрастет спрос на услуги автосервиса.

Подводные камни

Практически все участники первого в этом году заседания Клуба директоров автобизнеса отмечают схожую проблему – острую нехватку высококвалифицированных кадров для автосервиса. Отток "рабочих рук" в более развитые и благополучные страны порой парализует работу некоторых предприятий.

Главная причина трудовой миграции – уровень заработной платы. К примеру, в США или Канаде специалист по окраске авто зарабатывает от 40 до 70 тысяч долларов в год. В соседних с нами Польше и Чехии зарплата такого специалиста легко достигает двух и более тысяч евро в месяц. В Украине зарплата автомаляра в разы меньше.

Украинскому автосервису приходится работать с теми, кто по каким-то причинам не смог или не захотел уехать, а также с теми, кто еще не набрался достаточно умений и опыта для получения работы в цивилизованных странах. Хорошая новость в том, что работа в таких условиях все-таки возможна, просто нужно потратить больше усилий на ее организацию.

Читайте також: У Києві почали палити автомобілі депутатів: відео

Чтобы удержать работника на отечественном предприятии, главное внимание стоит уделять коммуникациям внутри компании и нематериальным факторам мотивации, считает Татьяна Коробова из компании K&P Partners. Кроме того, следует потратить усилия на перестроение бизнес-процессов в соответствии с новыми условиями работы.

Четкие должностные инструкции и максимальная разбивка сложных процессов на простые операции позволят оптимизировать количество сотрудников и оплату их труда. Подавляющее большинство операций в автосервисе не требуют высокой квалификации, соответственно для их выполнения нужны низкоквалифицированные работники, не требующие больших затрат.

Сложных операций, требующих высокой квалификации, на самом деле не так много. Для их выполнения нужны хорошие специалисты с высокой оплатой труда. Регулируя соотношение высококвалифицированных и низкоквалифицированных кадров с помощью разбивки сложных операций на более простые, можно решить кадровый вопрос.