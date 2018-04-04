Дизельний двигун дозволяє економити паливо, але витрати на його обслуговування і ремонт набагато вище, ніж у моторів, що працюють на бензині або на газу. Саме тому при купівлі вживаного автомобіля з дизельним двигуном слід бути особливо обережним і приділити діагностиці достатньо уваги.

Популярність дизельних машин в Україні зростає досить швидко. Той, хто вже поїздив на дизелі знає, що краще за нього тільки новий дизель. В результаті він продає старий і купує новий з привезених до нас у великій кількості "дізельгейтів". Ще одна причина зростання парку дизельних автомобілів в нашій країні – "евробляхи". Популярні в Європі дизельні автомобілі завозять в Україну. З такими автомобілями слід бути особливо обережним.

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Ще один нюанс – введення законодавчих обмежень на дизельні автомобілі в Європі. Ця ситуація вже обвалила ціни на дизелі на деяких ринках. І дуже ймовірно, подібні явища будуть розвиватися, що неминуче призведе до здешевлення старих дизельних машин в Європі і їх появи в Україні.

Більшість автомобілів з європейською реєстрацією обладнані дизельними моторами

Слабке місце дизельних моторів

Практично будь-який дизельний автомобіль починає доставляти неприємності вже після 150-200 тис. км пробігу. Одне з найбільш слабких місць в умовах України – паливна апаратура. Дизельне паливо низької якості все ще зустрічається на наших заправках. Саме воно стає головною причиною виходу з ладу паливної апаратури. Старі конструкції, які примірялися до масового впровадження технології common rail більш стійкі до палива низької якості і мають кращу ремонтопридатність.

ПНВТ часто страждає від неякісного палива

Власне, паливні системи common rail найсильніше страждають від нашої солярки. У зоні ризику – паливний насос високого тиску (ПНВТ) і форсунки. При неполадках в роботі форсунок мотор "троїть". Його трясе на холостих обертах або під навантаженням. Якщо одна або кілька форсунок ллють більше палива, ніж потрібно – з вихлопної труби йде чорний дим. Перевіряти роботу форсунок обов'язково потрібно і на холодному, і на прогрітому моторі. Вибираючи автомобіль, попросіть продавця не заводити авто до вашого приїзду і самі запустіть холодний двигун.

Форсунки теж можуть постраждати від неякісного палива

З ПНВТ трохи складніше. Перші ознаки вбитого насоса – раптова зупинка добре прогрітого, що попрацював кілька годин двигуна. Відразу після неї завести мотор неможливо, а через кілька годин, коли мотор охолоне – заводиться без проблем. Втім, подібні симптоми може демонструвати і паливний насос, який підкачує, встановлений в паливному баку або врізаний в паливну магістраль.

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Ресурс турбіни залежить від режиму експлуатації

Атмосферні дизеля зараз зустрічаються рідко і встановлені вони, як правило, на зовсім старих автомобілях. Переважна більшість дизельних автомобілів обладнана турбіною. Її теж можна вважати слабким місцем дизельних моторів. Нормальний ресурс турбокомпресора – 150-350 тис км. в залежності від конструкції. Ознаки вбитої турбіни – слабка тяга на середніх і високих оборотах, підвищена витрата масла і сизий дим з вихлопної труби.

Нормальний ресурс турбокомпресора – 150-350 тис км.

Ще одне слабке місце дизельних моторів родом з двохтисячних років – клапан рециркуляції відпрацьованих газів (EGR). Як правило, його вихід з ладу супроводжується дьорганням при розгоні, підвищеною витратою палива і зниженням динамічних показників.

Клапан EGR вимагає періодичної чистки

Електроніку діагностувати обов'язково

Електроніки в дизельних моторах теж чимало. Для її повноцінної діагностики бажано заїхати на спеціалізоване СТО та підключити діагностичний сканер. Але перша перевірка до поїздки на автосервіс полягає у контролі правильної роботи лампи "Check Engine". Жовта "м'ясорубка" повинна загорятися після включення запалення і гаснути через кілька секунд.

Діагностичне обладнання є тільки на фірмових і спеціалізованих СТО

В решті дизельний двигун, так само як і бензиновий, бажано перевірити на прорив картерних газів – відкрити на заведеному моторі маслозаливну горловину. Якщо з неї йде дим, в мотор найближчим часом буде потрібне втручання. Перевірити також потрібно бачок охолоджуючої рідини – сліди масла або біла емульсія говорять про серйозні несправності. Не зайвим буде замір компресії в циліндрах. Правда, не всі СТО міряють компресію в дизелях – це питання потрібно обов'язково задати при попереднім записом на сервіс.

Ресурс обмежений

При купівлі вживаного дизеля варто пам'ятати, що ресурс більшості двигунів, випущених у XXI столітті, рідко перевищує 300-500 тисяч кілометрів. А ремонт дизельного двигуна – дуже дорогий захід. Він здатен не лише спустошити гаманець, але і залишити без автомобіля на кілька тижнів, а в деяких випадках і місяців. Тому до діагностики старого дизеля варто поставитися відповідально. Не шкодувати на це ресурсів і обов'язково залучити до визначення стану двигуна професіоналів.

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