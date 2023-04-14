Dacia Duster наступного покоління може дебютувати наприкінці цього року.

Dacia Duster наступного покоління була вперше помічена наприкінці березня, і через кілька днів ми поділилися ранніми візуалізаціями на основі цих знімків. Власні художники Motor1.com вирішили зробити оновлену візуалізацію румунського позашляховика, і в результаті вийшов сміливий автомобіль, який ви бачите в доданій нижче галереї. Є деякі значні зміни порівняно зі старішими візуалізаціями, про які варто поговорити.

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Цей Duster, очевидно, базується на концепції Bigster і поділяє його основну мову дизайну. Порівняно з попередніми візуалізаціями, наша ексклюзивна робота пропонує більш мускулисті колісні арки, більші колеса та ще більш помітну передню панель. Ручки задніх дверей приховані в C-колонці, а решітка спереду, здається, має підсвічування, хоча це поки що не підтверджено як особливість дизайну.

Говорячи про концепт Bigster, він також отримає серійну версію , яка буде розташована над новим Duster як першою моделлю Dacia C-сегменту. Позашляховик матиме довжину майже 4,6 метра (181 дюйм) і залишить достатньо місця для Duster у асортименті бренду, щоб трохи збільшити його розміри. Це означає, що салон стане ще комфортнішим і практичнішим у порівнянні з попередньою моделлю, і ми сподіваємося, що це буде корисно для заднього пасажирського відділення, яке здавалося трохи тісним і спартанським у Duster, який все ще доступний у салонах.

Завдяки архітектурі CMF-B новий Duster також отримає переваги з точки зору компоновки, що призведе до більшого багажника та дасть більше простору для пасажирів у салоні. Оновлення принесуть під капот електрифіковані двигуни, і ми віримо, що 1,3-літровий гібридний млин Jogger стане основною пропозицією Duster. Немає жодного слова про безсмертний 1,5-літровий дизель нинішнього покоління, хоча, спостерігаючи, як Dacia поступово виключає двигун dCi зі своєї лінійки, ми не здивуємося, якщо він буде відсутній у портфоліо нового Duster.

Навіть на перших шпигунських фотографіях позашляховика, якими ми поділилися минулого місяця, була модель із серійним кузовом і фарами, що змушує нас вважати, що офіційна прем’єра не займе багато часу. Ми припускаємо, що прем’єра відбудеться наприкінці 2023 року та вихід на ринок у перші місяці наступного року.