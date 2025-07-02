Як виявляють переварені номери кузова у автомобілів

У сервісному центрі МВС міста Ізмаїл під час перереєстрації автомобіля Mercedes-Benz було виявлено ознаки втручання в ідентифікаційний номер кузова (VIN). Попередньо встановлено, що номерну деталь переварено, що може свідчити про спробу змінити ідентичність транспортного засобу для приховування його походження.

Читайте також: Як залишити номерні знаки при продажу авто

Власниця автомобіля, яка користувалася автомобілем майже два роки на підставі довіреності від попереднього власника, навіть не підозрювала про наявність підробки. Факт підробки виявився лише під час експертного дослідження, ініційованого майбутнім покупцем перед укладанням договору купівлі-продажу.

Реєстраційну операцію довелось зупинити, відтак, перереєструвати його неможливо.Про виявлений факт було проінформовано працівників поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Нагадуємо, дослідження транспортного засобу Експертною службою МВС є обов’язковим лише під час першої реєстрації вживаного авто, ввезеного з-за кордону. Вартість такої послуги залишається незмінною та становить орієнтовно 350 грн.

За бажанням продавця чи покупця можна також провести експертне дослідження транспортного засобу та реєстраційних документів із вдачею висновку.