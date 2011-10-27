Щоб щорічно економити на "автоцивілці" 1000 та більше гривень, потрібно автомобіль поставити на облік у "правильному" сервісному центрі.

Вартість "автоцивілки" (ОСГПВ, ОСАГО) залежить від багатьох чинників, однак найбільше – від місця реєстрації транспортного засобу. Причому неважливо, які номери будуть на автомобілі та де проживає власник – важливо пройти процедуру реєстрації у Сервісному центрі МВС, який знаходиться в сільській місцевості.

Для жителів Києва, міст-супутників та міст-мільйонерів вартість страховки ОСАГО (автоцивілки) виявляється досить дорогою. Наприклад, для автомобіля з двигуном до 1,6 літра її вартість у надійній страховій компанії становить близько 1200 грн, а для 3-літрового авто - 2140 грн. Якщо ж застрахувати аналогічну машину в населеному пункті, в якому проживають менше 100 тисяч людей – тариф буде 370 та 670 гривень відповідно. Різниця у вартості поліса – у 2-4 рази!

Цікаво, що для того, щоб страхувати автомобіль за "сільським" тарифом, жителю міста переїжджати нікуди не треба! Це пов’язано з особливістю українського законодавства. Справа в тому, що страхові компанії при визначенні тарифу на "автоцивілку" дивляться не на місце "прописки" власника, а на зовсім іншу інформацію.

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Згідно Додатку до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №673 від 27.10.2011, при обрахуванні коефіцієнту місця реєстрації транспортного засобу "зазначається місцезнаходження установи, яка зареєструвала транспортний засіб і зазначена в документі про реєстрацію транспортного засобу".

Реєстрацію транспорту в Україні проводять Сервісні центри МВС України. В кожного з них є свій цифровий код, а їх розшифровка – в кожній страховій компанії. Тому навіть якщо автомобіль матиме київські номери (адже власник машини зареєстрований в столиці), але процедура реєстрації авто була проведена в одному з регіональних Сервісних центрів – при нарахуванні суми "автоцивілки" буде враховуватись "сільський" тариф!

Номер сервісного центру вказується внизу свідоцтва про реєстрацію ТЗ: ТСЦ/TSC.

При цьому розмір відшкодування у випадку ДТП, франшиза та інші чинники залишаються незмінними.

Таким чином, щоб економити на страховці "автоцивілки" щорічно тисячу і більше гривень, потрібно реєструвати автомобіль в регіональних сервісних центрах.

Тому при наступному оформленні чи переоформленні автомобіля (купівля нового чи вживаного, перереєстрація через встановлення ГБО тощо), ставте на облік машину в одному з регіональних центрів, що знаходяться поблизу вашого міста. Певна річ, перед тим треба впевнитись у страхового агента, чи дійно даний Сервісний центр "проходить" за 6 тарифом при нарахування вартості "автоцивілки".