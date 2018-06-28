Як зберегти акумулятор у спеку, ми замислюємося рідко, вважаючи, що головні проблеми у цього недешевого автокомпонента трапляються взимку. Тим часом, літні умови несуть для АКБ не менше загроз.

Якщо ви задумалися, як зберегти акумулятор у спеку, значить, швидше за все у вас вже є певні підозри на цей рахунок. А якщо ж батарея демонструє явні проблеми в літній період, значить, стан джерела струму дійсно не дуже. Тому так важливі профілактичні заходи, точніше – елементарний контроль за АКБ у спеку.

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Дійсно, в зимові холоди все простіше: найменші недоліки акумулятора проявляються яскраво і негайно. А влітку навіть несправна або посаджена АКБ зазвичай продовжує виконувати свої головні функції, маскуючи проблеми – адже і старт двигуна на спеці легкий, і численні споживачі на борту ніхто не активує.

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Тому проблеми акумулятора влітку залишаються непоміченими, поглиблюються, розвиваються і приводять зрештою до сумного результату – передчасної заміни цього недешевого компонента.

Зле літо

Так в чому ж проявляються літні небезпеки для акумулятора? Як вже сказано, не в особливостях споживання струму, які як раз-таки щадні, а в температурному режимі експлуатації.



Дозволимо собі нагадати, що робота свинцево-кислотних акумуляторів як хімічних джерел струму багато у чому залежить від температури. Найсприятливіший діапазон – близько 20 – 25о С. З одного боку, низька температура уповільнює процеси електролізу, через підвищення опору електроліту, ускладнюючи зарядку і віддачу енергії. З іншого – висока температура деякі процеси активізує, що в підсумку призводить до зниження характеристик і скорочення терміну служби АКБ.

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Влітку, як і в холодну пору року, акумулятор бажано перевіряти у електрика і при необхідності заряджати

Які літні фактори негативно впливають на батарею і чи можемо ми якось на них впливати?

Влітку температура у підкапотному просторі легко досягає 100 о С. Це шкідливо для АКБ, але зробити з цим нічого не можна;

С. Це шкідливо для АКБ, але зробити з цим нічого не можна; Через підвищену температуру збільшується ймовірність критичного википання води з електроліту. Частина пластин, яка оголилась, приходить в непридатність, і ємність АКБ падає. За рівнем в банках потрібно стежити, адже навіть у “необслуговуваних” батарей зазвичай є пробки, через які можна долити дистильовану воду;

Завдяки легкому пуску двигуна влітку водієві важче помітити, що акумулятор хронічно недозаряжается (наприклад, через несправність генератора). Постійне перебування батареї в такому стані призводить до її сульфатации, втрати ємності і передчасного виходу з ладу. Ступінь заряду потрібно періодично контролювати;

При високій температурі батарея більше схильна до саморозряду під час простою автомобіля. Влітку це врешті-решт це призводить до хронічного перебування батареї в напіврозряженному стані (див. вище), що загрожує її передчасним виходом з ладу. Влітку потрібно особливо уважно стежити за чистотою корпуса акумулятора;

У спеку вище ймовірність виходу з ладу регулятора напруги. Якщо він завищує напругу, водій може цього і не помічати. Тим часом, це призводить до перезаряду АКБ, і як наслідок – до її передчасного виходу з ладу. При будь-якому заїзді на СТО варто звертатися до електрика за експрес-діагностикою, це не буде коштувати дорого. Явний перезаряд можна “вирахувати” по часто перегораючим лампам фар і габаритів.

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Автоматичні зарядні пристрої коштують недешево, але таке не страшно залишати без нагляду, коли воно постійно підключено до акумулятора машини на тривалому відстої – для компенсації саморозряду

Рекомендація від Авто 24

Якщо ви хочете, щоб ваш акумулятор прослужив довше, перестаньте ділити сезони на сприятливі і не сприятливі: АКБ не прощає знущань над собою ні взимку, ні влітку. Недозволенних навантажень на акумулятор потрібно уникати, бортове електрообладнання періодично перевіряти і підтримувати в справному стані. Якщо особливо не морочитися з цими моментами, батарея прослужить свої мінімальні два-три роки – що ж, теж варіант, але вам доведеться замінювати недешеве джерело струму частіше.

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