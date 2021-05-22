Здавши "євробляху" на розборку можна отримати неприємності у вигляді штрафів. Але не для всіх. Тож хто ризикує найбільше?

Перше, що потрібно знати, це митний режим. Якщо авто ввозили особисто ви в митному режимі транзит, чи тимчасове ввезення (консульський облік) - здавши євробляху на розборку можна, з 15.11.21 року отримати митний штраф 170 тис. грн..

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Друге, якщо навіть ви особисто не ввозили авто, якщо ви купували страховку на автомобіль, то інформація зі страхової компанії про те, що ви експлуатуєте автомобіль може бути передана до митних органів.

Тому, після закінчення строку на розмитнення - 15.11.21 року, митниця може викликати вас на митницю для уточнення інформації, з якою метою ви купували страховку та може скласти протокол на 170 тис. грн..

Третє, це якщо ви на євроблясі мали поліцейські штрафи, або були у ДТП. В такому разі інформацію про вас, як особу, яка експлуатувала такий автомобіль поліцією була передана на митницю і тому у разі не розмитнення автомобіля, чи не вивезення строк до 15.11.21 року митниця може виписати штраф у розмірі 170 тис. грн.

Якщо ж автомобіль ввезений "на верблюда" або "по повітрю", на ньому немає штрафів та страхового поліса – здавати на розбирання можна без зайвих переживань.