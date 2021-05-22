Сдав "евробляху" на разборку, можно получить неприятности в виде штрафов. Но не для всех. Поэтому кто рискует больше всего?

Первое, что нужно знать, это таможенный режим. Если авто ввозили лично вы, в таможенном режиме транзит или временный ввоз (консульский учет) – сдав евробляху на разборку, можно с 15.11.21 года получить таможенный штраф 170 тыс. грн.

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Второе, если даже вы лично не ввозили авто, если вы покупали страховку на автомобиль, то информация из страховой компании о том, что вы эксплуатируете автомобиль может быть передана в таможенные органы.

Поэтому, после истечения срока на растаможку – 15.11.21 года, таможня может вызвать вас на таможню для уточнения информации, с какой целью вы покупали страховку и может составить протокол на 170 тыс. грн.

Третье, это если у вас на евробляхе были полицейские штрафы, или вы были в ДТП, то в таком случае информация о вас, как о человеке, который эксплуатировал такой автомобиль, полицией была передана на таможню, и поэтому в случае растаможивания автомобиля или не вывозе, срок до 15.11.21 года таможня может выписать штраф в размере 170 тыс. грн.

Если же автомобиль ввезен "на верблюда" или "по воздуху", на нем нет штрафов и страхового полиса – сдавать на разборку можно без лишних переживаний.