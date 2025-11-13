Як зріс податковий тиск на мережі АЗС

Протягом 2023–2024 років спільні дії податкової служби та правоохоронних органів дали помітний результат у «детінізації» паливного ринку. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання комітету, передає кореспондент enkorr.

За словами Гетманцева, лише у 2024 році надходження до державного бюджету від паливної галузі зросли на 5,7 млрд грн, або на 30% у порівнянні з 2021 роком. Податкова ефективність з ПДВ за цей період підвищилася з 0,62% до 1,07%. Крім того, вдалося зупинити схемне кредитування з ПДВ у гуртовій торгівлі пальним на понад 5 млрд грн.

«Ми бачимо системні результати: середньомісячна заробітна плата в галузі зросла з 16,3 тис. грн у третьому кварталі 2023 року до 22,9 тис. грн у вересні 2024-го, а в грудні сягнула 24 тис. грн», — зазначив Гетманцев.

Хто під прицілом

Очільник комітету звернув увагу, що деякі мережі автозаправних станцій «істотно відмовилися від практик ухилення від сплати податків».

«Не можу сказати на 100%, бо немає остаточного підтвердження, але цифри свідчать, що вони значно покращили свої податкові показники», — заявив Гетманцев, назвавши серед таких мереж «Авантаж 7», «БРСМ» і KLO.

Так, за даними комітету, мережа «Авантаж 7», яка у другому кварталі 2023 року мала податкове навантаження 0,4 грн за літр, після втрати ліцензії та виправлення порушень нині демонструє 1,79 грн за літр. У «БРСМ» показник зріс із 0,7 грн/л до 1,52 грн/л, а в KLO — із 0,7 грн/л до 2,13 грн/л.

Хто найбільше втрачає на податках

Попри позитивну динаміку, зауважив Гетманцев, цим компаніям ще є куди рости. Для порівняння: Socar має податкове навантаження 4,35 грн за літр, а Shell (Укрнафта) — 3,22 грн за літр.

«Так, деякі мережі приходять до усвідомлення необхідності чесної сплати податків складно, але головне — динаміка є», — підсумував Гетманцев.