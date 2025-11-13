Как выросло налоговое давление на сети АЗС

В течение 2023–2024 годов совместные действия налоговой службы и правоохранительных органов дали заметный результат в "детенизации" топливного рынка. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время заседания комитета, передает корреспондент enkorr.

По словам Гетманцева, только в 2024 году поступления в государственный бюджет от топливной отрасли выросли на 5,7 млрд грн, или на 30% по сравнению с 2021 годом. Налоговая эффективность по НДС за этот период повысилась с 0,62% до 1,07%. Кроме того, удалось остановить схемное кредитование по НДС в оптовой торговле топливом на более 5 млрд грн.

"Мы видим системные результаты: среднемесячная заработная плата в отрасли выросла с 16,3 тыс. грн в третьем квартале 2023 года до 22,9 тыс. грн в сентябре 2024-го, а в декабре достигла 24 тыс. грн", - отметил Гетманцев.

Кто под прицелом

Глава комитета обратил внимание, что некоторые сети автозаправочных станций "существенно отказались от практик уклонения от уплаты налогов".

"Не могу сказать на 100%, потому что нет окончательного подтверждения, но цифры свидетельствуют, что они значительно улучшили свои налоговые показатели", - заявил Гетманцев, назвав среди таких сетей "Авантаж 7", "БРСМ" и KLO.

Так, по данным комитета, сеть "Авантаж 7", которая во втором квартале 2023 года имела налоговую нагрузку 0,4 грн за литр, после потери лицензии и исправления нарушений сейчас демонстрирует 1,79 грн за литр. У "БРСМ" показатель вырос с 0,7 грн/л до 1,52 грн/л, а в KLO - с 0,7 грн/л до 2,13 грн/л.

Кто больше всего платит налогов

Несмотря на положительную динамику, заметил Гетманцев, этим компаниям еще есть куда расти. Для сравнения: Socar имеет налоговую нагрузку 4,35 грн за литр, а Shell (Укрнафта) - 3,22 грн за литр.

"Да, некоторые сети приходят к осознанию необходимости честной уплаты налогов сложно, но главное - динамика есть", - подытожил Гетманцев.