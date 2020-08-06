Через введення автофіксації водії почали використовувати багато різних варіантів приховування номерних знаків.

За незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення - штраф більшого розміру або громадські роботи. Про це розповів в заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Правила дорожнього руху забороняють керувати транспортним засобом без номерного знака, або з номерним знаком, що:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий;

«За такі дії передбачена відповідальність, згідно КУпАП. Якщо маніпуляції з номерними знаками вчинені вперше - штраф 170 грн, а якщо вдруге - 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого», - пояснює Олексій Білошицький.

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції, бувають ситуації, коли номерний знак на транспортному засобі насправді належить іншому транспортному засобу, найчастіше такої ж марки і моделі.

«Ми розуміємо, що це авто - двійник. Таких «двійників» у нас вже кілька десятків (з часу введення системи автофіксації). Ми з самого початку впровадження системи автофіксації говорили, що це не її пряме призначення, фіксувати такі авто, але можливості системи стали додатковим інструментом для того, щоб знайти такі транспортні засоби-порушники », - звернув увагу Олексій Білошицький.

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