Audi, BMW, Mercedes-Benz: народні депутати у 2025 році купували виключно преміум-автомобілі

У 2025 році народні депутати України задекларували придбання понад 20 автомобілів загальною вартістю близько 40 млн гривень, пише obozrevatel.com. Середня ціна однієї покупки перевищила 1,5 млн гривень, що свідчить про збереження високого платоспроможного сегмента серед політичної еліти на тлі загальної економічної нестабільності.

Найпопулярнішим брендом серед парламентарів став Mercedes-Benz, тоді як усі моделі в деклараціях виявилися унікальними — жодна з них не повторювалася. Це демонструє індивідуальний підхід до формування автопарків та прагнення до статусних покупок.

Найдорожча покупка року

Абсолютним рекордсменом став позафракційний народний депутат Сергій Магера, який у квітні 2025 року придбав Audi Q8 2025 року випуску за 5,015 млн гривень. Це найдорожчий автомобіль, задекларований народними обранцями за минулий рік.

При цьому ринкова ціна аналогічних моделей наприкінці року коливалася в межах від 3,3 до 4,5 млн гривень, що свідчить про суттєву переплату на момент купівлі. Магера придбав автомобіль у компанії «Порше Інтер Авто Україна».

У декларації депутата також зазначено BMW X3 2023 року, записаний на дружину, Volkswagen Touareg 2019 року, який був проданий пізніше, а також Daewoo Lanos 2006 року, яким користується член сім’ї. Фінансовий стан парламентаря включає понад 21 млн гривень на банківських рахунках та значні пасивні доходи.

Група преміум-покупців за понад 2,5 млн гривень

Одразу кілька депутатів задекларували автомобілі вартістю понад 2,5 млн гривень.

Муса Магомедов придбав BMW 7 Series M760Li 2021 року за 2,8 млн гривень. При цьому його родина володіє також Porsche Panamera та значним пакетом нерухомості. У готівкових заощадженнях задекларовано сотні тисяч євро та мільйони гривень.

Максим Павлюк наприкінці року придбав Volkswagen Touareg Silver 2025 року за 2,7 млн гривень. Особливість цієї угоди полягає в тому, що в той самий день депутат отримав 2,28 млн гривень від того самого автодилера за продаж іншого рухомого майна, що фактично зменшило його грошові витрати на нове авто.

Михайло Соколов оформив Toyota Land Cruiser Prado за понад 2,66 млн гривень. Окрім цього, він придбав мотоцикл Harley-Davidson Road Glide вартістю понад 1,3 млн гривень. Сукупні доходи депутата та його родини дозволили профінансувати покупку без залучення кредитів.

Григорій Мамка задекларував Mercedes-Benz GLS 400 за 2,55 млн гривень. При цьому депутат фігурував у публічних повідомленнях про антикорупційні розслідування, хоча сам заперечував будь-яку причетність до справ.

Загальна картина

Аналіз декларацій демонструє кілька ключових тенденцій.

По-перше, народні депутати переважно обирають преміальні SUV та представницькі седани.

По-друге, середня вартість придбаних автомобілів значно перевищує середній рівень доходів населення.

По-третє, значна частина покупок фінансується за рахунок накопичених заощаджень, продажу майна або пасивних доходів.

По-четверте, ринок преміальних авто залишається стабільним сегментом навіть у нинішній період.

Ці дані вкотре актуалізують питання прозорості доходів посадовців та суспільної довіри до держави та її службовців в цілому.