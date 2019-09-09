Українці стали купувати більше нових легкових автомобілів. За перше півріччя 2019 року було реалізовано майже 39 тисяч автомобілів і це на півтора відсотка більше, ніж в першому півріччі 2018 року.

За даними Auto-Consulting, у 1 півріччі 2019 року найчастіше покупці обирали Renault, Toyota, Kia, Nissan та Skoda.

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До десятки найпопулярніших марок увійшли також Hyundai, Volkswagen, Mazda, Suzuki та навіть BMW, який є лідером серед преміум-брендів.



Авто, які найчастіше купували українці

У В-класі найкраще продавалися Renault Sandero та Renault Logan. С-сегмент очолювали Volkswagen Golf та Skoda Octavia. Volkswagen Passat царював в D-сегменті. А наступну сходинку очолювала Toyota Camry.

Серед преміальних седанів найкраще продавалися Lexus ES та Mercedes-Benz S-класу.

А найпопулярнішими серед кросоверів у своїх класах стали Suzuki Vitara, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq та BMW X5.

Дивіться фото найпопулярніших кросоверів серед українців:

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