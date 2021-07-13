Toyota і Skoda намагаються відібрати один в одного першість у європейських країнах, у той час, як Volkswagen Golf залишається найуспішнішим новим авто в Єврозоні. Чому так вийшло?

Всупереч розмовам про єдиний європейський простір, автовиробники вважають за краще рахувати продажі нових машин на кожному ринку окремо. І недарма: як показали нам дані дослідницького бюро JATO Dynamics, автомобілісти в різних країнах ЄС мають не тільки різні уподобання, а й різні можливості.

Читайте також: Volkswagen випустив Golf R в кузові універсал

Що беруть?

Ми вже розповідали, що найбільш продаваним автомобілем Європи став новий Volkswagen Golf, проте реальна прихована боротьба усіх претендентів навіть цікавіша. Вивчивши дані JATO Dynamics за 5 перших місяців 2021 року, ми дізналися які автомобілі мають найбільший попит у різних країнах Європи, - та з ким їм доводиться запекло змагатися.

Кінець епохи скромності?

Як виявилося, найчастіше найпопулярнішими легковиками на локальних ринках ставали зовсім не "Фольксвагени". Втім, як сказати: рекорд за підсумками п'яти місяців продажів - перша позиція в п'яти країнах Євросоюзу - належить моделі Skoda Octavia, виробленій під крилом групи Volkswagen. Друге місце - по три країни "на брата" - розділили Peugeot 208 та Toyota Yaris.

В цілому ж п'ятірка вподобань автомобілістів на решті ринків є такою:

Skoda Ovtavia Лідер продажів у 5 країнах: Австрія, Чехія, Латвія, Словаччина, Словенія Peugeot 208 Лідер продажів у 3 країнах: Данія, Франція, Люксембург Toyota Yaris Лідер продажів у 3 країнах: Фінляндія, Греція, Швейцарія Volvo XC40 Лідер продажів у 2 країнах: Бельгія, Нідерланди Toyota RAV4 Лідер продажів у 2 країнах: Естонія, Норвегія

Ще в 11 країнах смаки споживачів виявилися більш оригінальними, хоча в половині випадків покупці явно "голосували за своїх":

Suzuki Vitara : найпопулярніший автомобіль в Угорщині;

: найпопулярніший автомобіль в Угорщині; Volkswageb Golf : в Німеччині;

: в Німеччині; Hyundai Tucson : в Ірландії;

: в Ірландії; SEAT Leon : в Іспанії;

: в Іспанії; Fiat Panda : в Італії;

: в Італії; VW T-Roc : на Кіпрі;

: на Кіпрі; Fiat 500 : в Литві;

: в Литві; Toyota Corolla : у Польщі;

: у Польщі; Peugeot 2008 : у Португалії;

: у Португалії; Dacia Logan : в Румунії;

: в Румунії; Volvo V60: у Швеції.

Хай там як, конкуренція на ринках не обмежується перемогою і титулом бестселера, який здобула якась одна модель: запекла боротьба точиться і на другому плані. Наприклад, моделі Toyota посіли другі місця з продажу в Ірландії (Corolla), Італії та Польщі (Yaris), а кросовер RAV4 став другим в Латвії та Литві.

Більш того, в п'ятірках найкращих на різних ринках теж виявилося чимало моделей "Тойоти": так було в Естонії (Corolla, №4), Фінляндії (Corolla, №3 і RAV4, №4), Греції (C-HR, №4) та Польщі (C-HR, №5). Врешті, за даними JATO Dynamics, протягом перших 5 місяців 2021-го на 11 різних ринках моделі Toyota підіймалися до п'ятірки лідерів 21 раз!

Читайте також: Які з вживаних авто були найпопулярнішими серед українців в червні

Однак і Skoda входить до першої п’ятірки на п'яти окремих ринках: Fabia (№2 в Чехії та Словаччині), Scala (№3 в Чехії та Словаччині), Kamiq (№ 4 в Чехії та №5 в Словаччині), Kodiaq (№5 в Латвії)... Підіймалася в топ на декількох ринках, хоч і не досягала там верхньої сходинки, і сама Octavia (№2 в Фінляндії та Швейцарії, №3 в Литві та Польщі, №4 в Німеччині, Нідерландах, Румунії).

Виникає питання

Яким чином європейським лідером продажів виявився Golf, якщо він вибився на перший рядок тільки в одній країні? Тут річ у стабільному попиті на "великих" ринках Європи: продажі "Гольфа" тільки в одній Німеччині досягли майже 15 тисяч машин! Хоча, як не дивно, це ще не найвищий результат для "домашнього ринку": від початку 2021-го вищим був попит на Peugeot 208 у Франції (15 977 примірників за 5 місяців) і на Fiat Panda в Італії (25 560 авто).