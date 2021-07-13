Toyota і Skoda намагаються відібрати один в одного першість у європейських країнах, у той час, як Volkswagen Golf залишається найуспішнішим новим авто в Єврозоні. Чому так вийшло?
Всупереч розмовам про єдиний європейський простір, автовиробники вважають за краще рахувати продажі нових машин на кожному ринку окремо. І недарма: як показали нам дані дослідницького бюро JATO Dynamics, автомобілісти в різних країнах ЄС мають не тільки різні уподобання, а й різні можливості.
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Що беруть?
Ми вже розповідали, що найбільш продаваним автомобілем Європи став новий Volkswagen Golf, проте реальна прихована боротьба усіх претендентів навіть цікавіша. Вивчивши дані JATO Dynamics за 5 перших місяців 2021 року, ми дізналися які автомобілі мають найбільший попит у різних країнах Європи, - та з ким їм доводиться запекло змагатися.
Кінець епохи скромності?
Як виявилося, найчастіше найпопулярнішими легковиками на локальних ринках ставали зовсім не "Фольксвагени". Втім, як сказати: рекорд за підсумками п'яти місяців продажів - перша позиція в п'яти країнах Євросоюзу - належить моделі Skoda Octavia, виробленій під крилом групи Volkswagen. Друге місце - по три країни "на брата" - розділили Peugeot 208 та Toyota Yaris.
В цілому ж п'ятірка вподобань автомобілістів на решті ринків є такою:
- Skoda Ovtavia Лідер продажів у 5 країнах: Австрія, Чехія, Латвія, Словаччина, Словенія
- Peugeot 208 Лідер продажів у 3 країнах: Данія, Франція, Люксембург
- Toyota Yaris Лідер продажів у 3 країнах: Фінляндія, Греція, Швейцарія
- Volvo XC40 Лідер продажів у 2 країнах: Бельгія, Нідерланди
- Toyota RAV4 Лідер продажів у 2 країнах: Естонія, Норвегія
Ще в 11 країнах смаки споживачів виявилися більш оригінальними, хоча в половині випадків покупці явно "голосували за своїх":
- Suzuki Vitara: найпопулярніший автомобіль в Угорщині;
- Volkswageb Golf: в Німеччині;
- Hyundai Tucson: в Ірландії;
- SEAT Leon: в Іспанії;
- Fiat Panda: в Італії;
- VW T-Roc: на Кіпрі;
- Fiat 500: в Литві;
- Toyota Corolla: у Польщі;
- Peugeot 2008: у Португалії;
- Dacia Logan: в Румунії;
- Volvo V60: у Швеції.
Хай там як, конкуренція на ринках не обмежується перемогою і титулом бестселера, який здобула якась одна модель: запекла боротьба точиться і на другому плані. Наприклад, моделі Toyota посіли другі місця з продажу в Ірландії (Corolla), Італії та Польщі (Yaris), а кросовер RAV4 став другим в Латвії та Литві.
Більш того, в п'ятірках найкращих на різних ринках теж виявилося чимало моделей "Тойоти": так було в Естонії (Corolla, №4), Фінляндії (Corolla, №3 і RAV4, №4), Греції (C-HR, №4) та Польщі (C-HR, №5). Врешті, за даними JATO Dynamics, протягом перших 5 місяців 2021-го на 11 різних ринках моделі Toyota підіймалися до п'ятірки лідерів 21 раз!
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Однак і Skoda входить до першої п’ятірки на п'яти окремих ринках: Fabia (№2 в Чехії та Словаччині), Scala (№3 в Чехії та Словаччині), Kamiq (№ 4 в Чехії та №5 в Словаччині), Kodiaq (№5 в Латвії)... Підіймалася в топ на декількох ринках, хоч і не досягала там верхньої сходинки, і сама Octavia (№2 в Фінляндії та Швейцарії, №3 в Литві та Польщі, №4 в Німеччині, Нідерландах, Румунії).
Виникає питання
Яким чином європейським лідером продажів виявився Golf, якщо він вибився на перший рядок тільки в одній країні? Тут річ у стабільному попиті на "великих" ринках Європи: продажі "Гольфа" тільки в одній Німеччині досягли майже 15 тисяч машин! Хоча, як не дивно, це ще не найвищий результат для "домашнього ринку": від початку 2021-го вищим був попит на Peugeot 208 у Франції (15 977 примірників за 5 місяців) і на Fiat Panda в Італії (25 560 авто).