Toyota и Skoda пытаются отобрать друг у друга первенство в европейских странах, в то время, как Volkswagen Golf остается самым успешным новым авто в Еврозоне. Почему так получилось?
Вопреки разговорам о едином европейском пространстве, автопроизводители предпочитают считать продажи новых машин на каждом рынке отдельно. И не зря: как показали нам данные исследовательского бюро JATO Dynamics, автомобилисты в различных странах ЕС имеют не только разные вкусы, но и разные возможности.
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Что берут?
Мы уже рассказывали, что самым продаваемым автомобилем Европы стал новый Volkswagen Golf, однако реальная скрытая борьба всех претендентов даже интереснее. Изучив данные JATO Dynamics за 5 первых месяцев 2021 года, мы узнали, какие автомобили пользуются наибольшим спросом в различных странах Европы, – и с кем им приходится отчаянно бороться.
Конец эпохи скромности?
Как оказалось, чаще всего самыми популярными легковушками на локальных рынках становились вовсе не “Фольксвагены”. Впрочем, как сказать: рекорд по итогам пяти месяцев продаж – первая позиция в пяти странах Евросоюза – принадлежит модели Skoda Octavia, произведенной под крылом группы Volkswagen. Второе место – по три страны “на брата” – разделили Peugeot 208 и Toyota Yaris.
В целом же пятерка предпочтений автомобилистов на остальных рынках является такой:
- Skoda Ovtavia – лидер продаж в 5 странах: Австрия, Чехия, Латвия, Словакия, Словения
- Peugeot 208 – лидер продаж в 3 странах: Дания, Франция, Люксембург
- Toyota Yaris – лидер продаж в 3 странах: Финляндия, Греция, Швейцария
- Volvo XC40 – лидер продаж в 2 странах: Бельгия, Нидерланды
- Toyota RAV4 – лидер продаж в 2 странах: Эстония, Норвегия
Еще в 11 странах вкусы потребителей оказались более оригинальными, хотя в половине случаев покупатели явно “голосовали за своих”:
- Suzuki Vitara: самый популярный автомобиль в Венгрии;
- Volkswageb Golf: в Германии;
- Hyundai Tucson: в Ирландии;
- SEAT Leon: в Испании;
- Fiat Panda: в Италии;
- VW T-Roc: на Кипре;
- Fiat 500: в Литве;
- Toyota Corolla: в Польше;
- Peugeot 2008: в Португалии;
- Dacia Logan: в Румынии;
- Volvo V60: в Швеции.
Как бы то ни было, конкуренция на рынках не ограничивается победой и титулом бестселлера, которые получила какая-то одна модель: ожесточенная борьба идет и на втором плане. Например, модели Toyota заняли вторые места по продажам в Ирландии (Corolla), Италии и Польше (Yaris), а кроссовер RAV4 стал вторым в Латвии и Литве.
Более того, в пятерках лучших на различных рынках тоже оказалось немало моделей “Тойоты”: так было в Эстонии (Corolla, № 4), Финляндии (Corolla, № 3 и RAV4, № 4), Греции (C-HR, № 4) и Польше (C-HR, № 5). Наконец, по данным JATO Dynamics, в течение первых 5 месяцев 2021-го на 11 различных рынках модели Toyota поднимались в пятерку лидеров 21 раз!
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Однако и Skoda входит в первую пятерку на пяти отдельных рынках: Fabia (№ 2 в Чехии и Словакии), Scala (№ 3 в Чехии и Словакии), Kamiq (№ 4 в Чехии и № 5 в Словакии), Kodiaq (№ 5 в Латвии)... Поднималась в топ на нескольких рынках, хотя и не достигала там верхней ступеньки, и сама Octavia (№ 2 в Финляндии и Швейцарии, № 3 в Литве и Польше, № 4 в Германии, Нидерландах, Румынии).
Возникает вопрос
Каким образом европейским лидером продаж оказался Golf, если он выбился на первую строчку только в одной стране? Здесь дело в стабильном спросе на крупных рынках Европы: продажи “Гольфа” только в одной Германии достигли почти 15 тысяч машин! Хотя, как ни странно, это еще не самый высокий результат для “домашнего рынка”: с начала 2021-го выше был спрос на Peugeot 208 во Франции (15 977 экземпляров за 5 месяцев) и на Fiat Panda в Италии (25 560 авто).