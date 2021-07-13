Toyota и Skoda пытаются отобрать друг у друга первенство в европейских странах, в то время, как Volkswagen Golf остается самым успешным новым авто в Еврозоне. Почему так получилось?

Вопреки разговорам о едином европейском пространстве, автопроизводители предпочитают считать продажи новых машин на каждом рынке отдельно. И не зря: как показали нам данные исследовательского бюро JATO Dynamics, автомобилисты в различных странах ЕС имеют не только разные вкусы, но и разные возможности.

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Что берут?

Мы уже рассказывали, что самым продаваемым автомобилем Европы стал новый Volkswagen Golf, однако реальная скрытая борьба всех претендентов даже интереснее. Изучив данные JATO Dynamics за 5 первых месяцев 2021 года, мы узнали, какие автомобили пользуются наибольшим спросом в различных странах Европы, – и с кем им приходится отчаянно бороться.

Конец эпохи скромности?

Как оказалось, чаще всего самыми популярными легковушками на локальных рынках становились вовсе не “Фольксвагены”. Впрочем, как сказать: рекорд по итогам пяти месяцев продаж – первая позиция в пяти странах Евросоюза – принадлежит модели Skoda Octavia, произведенной под крылом группы Volkswagen. Второе место – по три страны “на брата” – разделили Peugeot 208 и Toyota Yaris.

В целом же пятерка предпочтений автомобилистов на остальных рынках является такой:

Skoda Ovtavia – лидер продаж в 5 странах: Австрия, Чехия, Латвия, Словакия, Словения Peugeot 208 – лидер продаж в 3 странах: Дания, Франция, Люксембург Toyota Yaris – лидер продаж в 3 странах: Финляндия, Греция, Швейцария Volvo XC40 – лидер продаж в 2 странах: Бельгия, Нидерланды Toyota RAV4 – лидер продаж в 2 странах: Эстония, Норвегия

Еще в 11 странах вкусы потребителей оказались более оригинальными, хотя в половине случаев покупатели явно “голосовали за своих”:

Suzuki Vitara: самый популярный автомобиль в Венгрии;

самый популярный автомобиль в Венгрии; Volkswageb Golf: в Германии;

в Германии; Hyundai Tucson : в Ирландии;

: в Ирландии; SEAT Leon : в Испании;

: в Испании; Fiat Panda : в Италии;

: в Италии; VW T-Roc : на Кипре;

: на Кипре; Fiat 500 : в Литве;

: в Литве; Toyota Corolla : в Польше;

: в Польше; Peugeot 2008 : в Португалии;

: в Португалии; Dacia Logan : в Румынии;

: в Румынии; Volvo V60: в Швеции.

Как бы то ни было, конкуренция на рынках не ограничивается победой и титулом бестселлера, которые получила какая-то одна модель: ожесточенная борьба идет и на втором плане. Например, модели Toyota заняли вторые места по продажам в Ирландии (Corolla), Италии и Польше (Yaris), а кроссовер RAV4 стал вторым в Латвии и Литве.

Более того, в пятерках лучших на различных рынках тоже оказалось немало моделей “Тойоты”: так было в Эстонии (Corolla, № 4), Финляндии (Corolla, № 3 и RAV4, № 4), Греции (C-HR, № 4) и Польше (C-HR, № 5). Наконец, по данным JATO Dynamics, в течение первых 5 месяцев 2021-го на 11 различных рынках модели Toyota поднимались в пятерку лидеров 21 раз!

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Однако и Skoda входит в первую пятерку на пяти отдельных рынках: Fabia (№ 2 в Чехии и Словакии), Scala (№ 3 в Чехии и Словакии), Kamiq (№ 4 в Чехии и № 5 в Словакии), Kodiaq (№ 5 в Латвии)... Поднималась в топ на нескольких рынках, хотя и не достигала там верхней ступеньки, и сама Octavia (№ 2 в Финляндии и Швейцарии, № 3 в Литве и Польше, № 4 в Германии, Нидерландах, Румынии).

Возникает вопрос

Каким образом европейским лидером продаж оказался Golf, если он выбился на первую строчку только в одной стране? Здесь дело в стабильном спросе на крупных рынках Европы: продажи “Гольфа” только в одной Германии достигли почти 15 тысяч машин! Хотя, как ни странно, это еще не самый высокий результат для “домашнего рынка”: с начала 2021-го выше был спрос на Peugeot 208 во Франции (15 977 экземпляров за 5 месяцев) и на Fiat Panda в Италии (25 560 авто).