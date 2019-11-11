Цілий майданчик на аукціоні – "коти в мішку". Серед них – Mercedes-Benz, BMW, Jaguar та Maserati.

Аукціон Copart в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) – дуже популярний серед тих українців, котрі привозять собі автомобіль з Америки. Тут продаються багато преміум-авто, а також електрокарів. Однак слід бути дуже уважним – серед них величезна кількість машин, які купувати не рекомендується. Аде виглядають вони майже неушкодженими, а насправді були в серйозних ДТП та зроблені дуже неякісно, лише задля продажу.

Один з таких автомобілів – білий Mercedes-Benz AMG 63, Його продає компанія "Магнум", яка купує авто на аукціонах, дуже неякісно ремонтує їх та знову перепродає. Це "мерс" був вперше куплений за 28 тисяч доларів, а зараз навіть за 44 тисячі його не віддають – ця інформація є в історії аукціону. Це авто продається вже більше 40 разів, воно чекає покупців, які на емоціях без перевірки його куплять. Однак якщо це станеться і машина прийде в країну призначення, покупець дуже розчарується. Наприклад, в цьому "Мерседесі" дуже кустарно зроблена торпедо, подушка безпеки на кермі, видно шар шпаклівки на капоті, машина неякісно пофарбована. Щоб привести цей Mercedes-Benz AMG 63, доведеться все переробляти.

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А ось BMW X3 – нібито все з ним гаразд. Одна якщо придивитись, починаємо помічати, що незрозуміло чому дуже складно відчиняються двері, пофарбовані болти. Все зроблено нашвидкоруч – не вистачає радіаторів, вентиляторів, пофарбовано з балончика… Вона була вперше продана побитою за 7800 доларів, але після такого "ремонту" продавець не віддає її навіть за 22 тисячі доларів.

Два Jaguar F-Type зовні виглядають так, нібито мають невеликі пошкодження. Однак якщо придивитись, то виявляється, що двері не відчиняються, а крило раніше було не білим, а червоним. Тобто і тут сліди неякісного ремонту.

Остерігайтесь тих авто, які продаються по кілька разів, замовляйте перед купівлею перевірку та не довіряйте компаніям-дилерам – вони хочуть заробити на довірливих покупцях з-за океану, які не мають змоги перевірити машину наочно.

Нагадаємо, як працює найбільший аукціон Manheim.