Целая площадка на аукционе – "коты в мешке". Среди них – Mercedes-Benz, BMW, Jaguar и Maserati.

Аукцион Copart в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) – очень популярный среди тех украинцев, которые привозят себе автомобиль из Америки. Здесь продаются много премиум-авто, а также электрокаров. Однако следует быть очень внимательным – среди них огромное количество машин, которые покупать не рекомендуется. Но выглядят они почти невредимыми, а на самом деле были в серьезных ДТП и сделаны очень некачественно, только ради продажи.

Один из таких автомобилей – белый Mercedes-Benz AMG 63. Его продает компания "Магнум", которая покупает авто на аукционах, очень некачественно ремонтирует их и снова перепродает. Этот "мерс" был впервые куплен за 28 тысяч долларов, а сейчас даже за 44 тысячи его не отдают – эта информация есть в истории аукциона. Это авто продается уже больше 40 раз, оно ждет покупателей, которые на эмоциях без проверки его купят. Однако если это произойдет, и машина придет в страну назначения, покупатель очень разочаруется. Например, в этом "Мерседесе" очень кустарно сделано торпедо, подушка безопасности на руле, видно слой шпаклевки на капоте, машина некачественно окрашена. Чтобы привести этот Mercedes-Benz AMG 63 в надлежащее состояние, придется все переделывать.

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А вот BMW X3 – якобы все с ним в порядке. Однако если присмотреться, начинаем замечать, что непонятно почему очень сложно открываются двери, окрашенные болты. Все сделано наспех – не хватает радиаторов, вентиляторов, покрашено из баллончика... Он был впервые продан побитым за 7800 долларов, но после такого "ремонта" продавец не отдает его даже за 22 тысячи долларов.

Два Jaguar F-Type внешне выглядят так, будто имеют небольшие повреждения. Однако если присмотреться, то оказывается, что дверь не открывается, крыло раньше было не белым, а красным. То есть и здесь следы некачественного ремонта.

Остерегайтесь тех авто, которые продаются по несколько раз, заказывайте перед покупкой проверку и не доверяйте компаниям-дилерам – они хотят заработать на доверчивых покупателях из-за океана, которые не имеют возможности увидеть машину воочию.

Напомним, как работает крупнейший аукцион Manheim.