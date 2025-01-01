Які двигуни обирають українці при купівлі нових авто: цікава статистика

У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 68%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника. Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%. Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%. Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: