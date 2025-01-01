Toyota готує двигун, що змусить тюнерів забути про культовий 2JZ

Японський бренд працює над новим сімейством двигунів, і інженери кажуть, що 2,0-літровий G20E має потенціал видати 600 к.с. – майже 300 к.с. на літр об’єму. Як розповідає Carscoops, технічні директори Toyota розповіли журналістам, що досягти цього показника можна буде досить легко.

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Японські ЗМІ раніше в статтях, опублікованих наприкінці минулого року, припускали, що G20E може розвивати потужність 600 к.с., але, повідомлялось, що такий варіант продуктивності буде доцільним лише для гоночних проєктів.

Toyota G20E є частиною нового сімейства атмосферних та турбодвигунів об'ємом 1,5 та 2,0 літра, які будуть випущені протягом наступних кількох років. Більший двигун вперше був показаний в задній частині концепту GR Yaris M на цьогорічному Токійському автосалоні.

Цей двигун, вірогідно, буде використаний у відроджених MR2 та Celica. За припущеннями експертів, силовий агрегат працюватиме в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач, або восьмиступеневою роботизованою з подвійним зчепленням.

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Це означає, що новий G20E може повторити славу культового 2JZ-GTE й стати для ентузіастів справжнім скарбом для тюнінгу. Варто очікувати, що ринок модифікованих компонентів для цього двигуна буде дуже масштабним та дозволить усім бажаючим будувати досить потужні автомобілі.