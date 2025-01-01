Toyota готовит двигатель, который заставит тюнеров забыть о культовом 2JZ

Японский бренд работает над новым семейством двигателей, и инженеры говорят, что 2,0-литровый G20E имеет потенциал выдать 600 л.с. – почти 300 л.с. на литр объема. Как рассказывает Carscoops, технические директора Toyota рассказали журналистам, что достичь этого показателя можно будет достаточно легко.

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Японские СМИ ранее в статьях, опубликованных в конце прошлого года, предполагали, что G20E может развивать мощность 600 л.с., но, сообщалось, что такой вариант производительности будет целесообразным только для гоночных проектов.

Toyota G20E является частью нового семейства атмосферных и турбодвигателей объемом 1,5 и 2,0 литра, которые будут выпущены в течение следующих нескольких лет. Больший двигатель впервые был показан в задней части концепта GR Yaris M на нынешнем Токийском автосалоне.

Этот двигатель, вероятно, будет использован в возрожденных MR2 и Celica. По предположениям экспертов, силовой агрегат будет работать в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач, или восьмиступенчатой роботизированной с двойным сцеплением.

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Это означает, что новый G20E может повторить славу культового 2JZ-GTE и стать для энтузиастов настоящим сокровищем для тюнинга. Стоит ожидать, что рынок модифицированных компонентов для этого двигателя будет очень масштабным и позволит всем желающим строить достаточно мощные автомобили.