Після підвищення акцизів ціни на деякі види пального впали: думка експерта

Після того як Зеленський підписав закон про підвищення податків на пальне, роздрібні ціни пішли вгору. Пороте у гуртових закупках у деяких регіонах є певне просідання. Це пояснюється наявністю запасів пального ввезено до підвищення податку.

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«Після підвищення акцизів ціни на бензин подекуди… впали. Не виключаю, що цього тижня трохи просяде й дизель, перші кроки вже є», - так пише на своїй сторінці у соцмережі паливний експерт Сергій Куюн.

«Запаси великі, через падіння цін на нафту закупівельні ціни на нові партії посипались, тому треба продавати старе якомога швидше. Зараз оптові ціни нижче, ніж були до запровадження нових акцизів: бензин на 1,65 грн/л, ДП – на 1,2 грн/л.» - наводить прилади Сергій Куюн.

«Що рухається згідно з очікуваннями, то це скраплений газ. Зовнішній ринок тут не допоміг (цей продукт часом демонструє автономність від нафтових цін, сьогодні саме такий період), та й зміни акцизу суттєвіші, ніж на бензині та ДП (+5 грн/л проти 1,5-2 грн на бензині й дизелі). За місяць ціна на колонці додала понад 2,5 грн/л й рухається до середньої позначки 33 грн/л (наразі 31 грн/л). Так, дорожче, але економія відносно бензину зберігається», - підсумовує Сергій Куюн.