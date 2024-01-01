После того как Зеленский подписал закон о повышении налогов на топливо розничные цены пошли вверх. Зато в оптовых закупках в некоторых регионах есть определенное проседание. Это объясняется наличием запасов горючего ввезено до повышения налога.

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"После повышения акцизов цены на бензин кое-где... упали. Не исключаю, что на этой неделе немного просядет и дизель, первые шаги уже есть", - так пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

"Запасы большие, из-за падения цен на нефть закупочные цены на новые партии посыпались, поэтому надо продавать старое как можно скорее. Сейчас оптовые цены ниже, чем были до введения новых акцизов: бензин на 1,65 грн/л, ДТ – на 1,2 грн/л." - приводит приборы Сергей Куюн.

"Что движется согласно ожиданиям, то это сжиженный газ. Внешний рынок здесь не помог (этот продукт порой демонстрирует автономность от нефтяных цен, сегодня именно такой период), и изменения акциза существенные, чем на бензине и ДТ (+5 грн/л против 1,5-2 грн на бензине и дизеле). За месяц цена на колонке добавила более 2,5 грн/л и движется к средней отметке 33 грн/л (сейчас 31 грн/л). Так, дороже, но экономия относительно бензина сохраняется", - заключает Сергей Куюн.