В Україні незабаром водіїв та власників нерозмитнених машин почнуть штрафувати на суму до 170 тисяч гривень.

Вже з листопада 2021 року в Україні перестане діяти період пільгового розмитнення авто на єврономерах. Після цього усіх водіїв і власників нерозмитнених машин почнуть штрафувати на суму до 170 тис. грн. Також порушникам загрожує арешт рахунків та майна.

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Якщо патрульні зупинять людину на нерозмитненому автомобілі після 10 листопада, то спочатку випишуть штраф у розмірі 8500 грн. Після цього дані будуть передані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – ті самі 170 000 грн.

Власник "бляхи" отримає штраф за адресою прописки через пошту. Після цього він повинен буде приїхати на митницю і дати пояснення, далі його чекатиме судова тяганина.

За словами юристів, якщо суд винесе відповідне рішення, то штраф доведеться сплатити, в іншому випадку заарештують майно порушника.

Нагадаємо, наразі в Україні діє період пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. За пільгою вже розмитнили близько 30 тисяч авто на мільярд гривень.